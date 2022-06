Transmitirán un documental que recupera el paso del caricaturista Antonio Helguera

Helguera: el trazo de la congruencia es el nombre del documental preparado a un año del fallecimiento del caricaturista Antonio Helguera (Ciudad de México, 8 de noviembre de 1965- 25 de junio de 2021), un monero “crítico de la vida política del país, irónico, comprometido, preparado y dedicado”, como lo definió su compañera de vida, la periodista Alma Muñoz.

Coproducido entre Canal 22 y TV UNAM, y dirigido por Víctor Mariña, el documental forma parte de un programa especial para homenajear al también conductor de Chamuco Tv en el marco de su primer aniversario luctuoso.

Programado para este sábado 25 de junio a las 22:30 horas, a través de la transmisión de Canal 22, el documental recoge una entrevista realizada por Armando Casas a Helguera en 1996 en la que el dibujante narra en primera persona su trayectoria sus inicios en el oficio a principios de los años 80 del siglo anterior; la influencia de la crítica política desde el seno materno; sus primeros acercamientos a la caricatura cuando comenzó a publicar para el diario El Día y, más tarde, La Jornada, donde conoció a un equipo de moneros con los que aprendería que la creación de cartones también podía ser colectiva, entre quienes destaca Rafael Barajas, el Fisgón, con quien trabajaría en diversos proyectos.

Habla también sobre el proceso creativo de los cartones y sus técnicas de dibujo, así como de sus principales influencias como Ernesto García Cabral, Antonio Arias Bernal, Elio Flores y Rogelio Naranjo. Comparte sus impresiones sobre la ética del periodista y el caricaturista, la importancia de la intención política detrás de los cartones a lo largo de la historia mexicana y en la actualidad, y el uso del humor como agente crítico. Además, la poderosa referencia que él, junto con otros caricaturistas tuvieron en Carlos Monsiváis y en su combate político-cultural, así como su colaboración con la revista de caricatura política y sátira, Chamuco, fundada por Eduardo del Río, Rius.

Por otra parte, se recupera una entrevista realizada antes de su deceso, en la que, desde su estudio, ofrece su visión sobre cómo ha evolucionado y hacia dónde se dirige el oficio del monero en el mundo digital y de las redes sociales, que se enfrentan a la merma de los medios impresos; explica también cómo se convirtió en una figura de importancia al consolidarse como un indiscutible líder de opinión. Asimismo, muestra algunos de sus cartones más destacados, así como la última aportación que realizó para Chamuco TV.

Destaca que, también el 25 de junio, en el Complejo Cultural Los Pinos abrirá la exposición Travesuras de Helguera: un crítico de Los Pinos en Los Pinos con un total de 295 piezas de la colección particular de la familia Helguera Muñoz, curadas por Rafael Barajas de la mano de la viuda de Helguera, Alma E. Muñoz.

Las piezas son una sátira de los excesos del poder y la corrupción que prevaleció durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sus cartones también dan cuenta de que el artista gráfico fue un defensor de las causas justas y luchó por la democracia.

Antonio Helguera estudió grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. En 1983, a los 18 años, inició como caricaturista en la sección internacional del periódico El Día. En 1985 ingresó a La Jornada, diario donde publicó hasta el día de su fallecimiento, a los 55 años de edad. También colaboró, entre otras, en las revistas Milenio Semanal, ¡Siempre! y Proceso. Fue cofundador de El Chahuistle y El Chamuco.

Fue coautor de los libros El Sexenio me da Risa (Grijalbo, 1994), El Sexenio ya no me da Risa (Grijalbo, 1994), El Sexenio me da Pena (Grijalbo, 2000) y El Sexenio se me hace chiquito (Grijalbo, 2003). Colaboró en programas de sátira política en Canal Once, Canal 22 y TV UNAM. Al momento de su fallecimiento era conductor de El Chamuco TV.

En 1996, 2002 y de manera póstuma en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo y en 2017 el premio La Catrina. Como homenaje póstumo, también en 2021, fue galardonado por el Club de Periodistas de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis lo reconocieron con el sexto Premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas 2021.