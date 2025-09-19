Docentes toman Corde Norte y exigen remoción de director de Educación Física

Un grupo de alrededor de 30 docentes e inspectores, pertenecientes a la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron ayer la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) Norte en la ciudad de Puebla y bloquearon ambos sentidos del bulevar San Felipe, así como sus laterales, para exigir la remoción de Omar Efrén Martínez Sánchez, director de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La manifestación surgió tras varios meses de desencuentros con el titular de Educación Física, a quien los inconformes acusan de amenazas y de actuar unilateralmente en la reasignación y remoción de personal sin previa consulta ni respeto a los procedimientos sindicales. De acuerdo con datos proporcionados por Osman Gutiérrez Ortiz, secretario de Trabajo y Conflictos del SNTE 23, la molestia central es que desde enero de este año, el director ha realizado cambios fuera del marco legal y ha desconocido la estructura organizativa existente en el gremio de Educación Física.

Los docentes aseguran que la situación se ha complicado debido a que Martínez Sánchez, quien llegó a Puebla procedente de Veracruz al inicio de la actual administración estatal, ha mostrado un abierto desconocimiento de las dinámicas internas y de los acuerdos colectivos que históricamente han regido la relación entre la autoridad educativa y el sindicato.

Esta negativa de diálogo y la toma de decisiones de forma unilateral detonaron el conflicto, que suma ya más de cinco meses de peticiones formales para atender el problema sin recibir respuesta de la Secretaría de Educación Pública. “Solo pedimos que se respete nuestra estructura de trabajo, los procesos y que se remueva al director”, puntualizó Osman Gutiérrez, quien subrayó que la organización sindical siempre ha actuado con disposición al diálogo y a caminar junto con las autoridades en beneficio de los estudiantes poblanos.

Entre los señalamientos hacia Martínez Sánchez destaca el uso de amenazas y la presión sobre algunos trabajadores, así como la remoción arbitraria de docentes y supervisores de manera discrecional, incluso trasladando personal entre regiones sin respetar convocatorias ni criterios de antigüedad. Además, insisten que estos movimientos han generado crispación en distintas zonas de la entidad, como Izúcar de Matamoros, Atlixco, Tepeaca y Zacatlán.

A lo largo de este periodo, el sindicato ha buscado el diálogo y presentado documentos ante la SEP y el titular de la dependencia, exponiendo las inconformidades y solicitando una mesa de negociación. Sin embargo, los manifestantes afirman que la respuesta ha sido únicamente dilatoria y que el funcionario se mantiene en su puesto porque cuenta con la recomendación de un alto cargo del gobierno de otro estado, lo que consideran injustificable.

Actualmente, cerca de mil 400 docentes y supervisores integran la estructura de Educación Física en Puebla bajo la sección 23 del SNTE.

Te puede interesar: Maestros toman instalaciones de la SEP en Zacatlán para evitar que cierren la Corde de esta región