400 docentes afiliados al SNTE 23 han muerto por Covid-19; sindicato pide que se revise el regreso a clases

En casi dos años de epidemia, aproximadamente 400 docentes agremiados a la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han perdido la vida por infectarse con el virus SARS-CoV-2, confirmó el secretario general, Alejandro Ariza Alonso.

En conferencia de prensa, precisó que ninguno ha fallecido en la cuarta ola, en la que predomina la variante Ómicron, debido a que fueron vacunados contra Covid y ya cuentan con refuerzo.

El líder sindical agregó, sin precisar una cifra, que actualmente hay varios maestros y maestras contagiados, pero al estar inoculados no han requerido de hospitalización y se recuperan satisfactoriamente en sus casas.

Explicó que hay un número indeterminado de profesores que no se han inoculado, pero no porque se resistan, sino porque enfrentan padecimientos en los que no es recomendable que reciban el biológico.

Comentó que el personal que se encuentra en esa situación permanece laborando, pero a distancia.

En ese contexto, dio a conocer que cuatro de cada 10 maestros que forman parte de la sección 23 presentan alguna comorbilidad.

Sin embargo, sostuvo que de registrarse un repunte todavía mayor de contagios o en caso de que se presente brote en alguna escuela, la sección 23 solicitará al gobierno del estado de Puebla regresar completamente a clases en línea.

“Si hay necesidad de hacerlo, nos pronunciaríamos por eso, aunque yo espero que solo sea, espero que no se llegue, pero si hubiera una ola de contagios o que se presentara en las instituciones contagios masivos, por supuesto que estaríamos pronunciándonos porque regresemos al esquema de educación a distancia”, indicó en conferencia de prensa.

Mientras tanto, indicó que en cuanto tengan una audiencia con el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, tanto él como su homólogo de la sección 51 del SNTE, pedirán continuar con el modelo híbrido, precisamente por la cuarta ola de Covid que enfrenta el estado de Puebla.

En otro tema, Alejandro Ariza anunció que del 24 enero al 2 de febrero próximo se realizará la consulta en todo el país para la cuarta consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2022 que se entregará, como cada año, a la SEP federal,

Mediante esta encuesta 54 mil trabajadores de la sección 23 podrán opinar en cuanto a incremento al salario y prestaciones, derechos laborales y a la capacitación.

Los sindicalizados podrán participar de manera virtual, mediante un formulario digital que se encuentra en la página del SNTE; o presencial, en los lugares que dará a conocer la sección sindical.