Docentes en cifras y porcentajes (primera parte)

Cartas a Gracia

Las maestras y maestros que prestarían sus servicios frente a grupo -o por lo menos tendrían un nombramiento y cobrarían-, según consta en las estadísticas publicadas en el prontuario Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2022-2023, ascenderían en ese ciclo escolar, a 2 135 123 docentes; y de ellos, 1 639 348 (76.78%) prestaría sus servicios en escuelas públicas, y el resto, 495 775 (23.21%) en escuelas privadas. Del total de docentes (1 224 351), el 57.34% prestarían sus servicios en educación básica; y de ellos, 1 046 327 (85.45%) lo harían en escuelas públicas y el resto 178 024 (14.55%) pertenecerían a las escuelas de financiamiento privado; 420 463 (19.69 %) del total de las y los docentes, integrarían la plantilla de personal de educación media superior; 322 817 (76.77%) corresponderían al sector público; y 97 646 (23.22%) al privado y 10 mil docentes más que el total de media superior; 490 309 estarían contratados por instituciones de Educación Superior, y de ellos, 270 704 (62.90%) de ese nivel, laborarían en IES públicas y el resto 220 105 (44.89%) estarían al servicio de la IES privadas; 2 030 790 docentes (95.11%) laboraría en la modalidad escolarizada, y de ellos, 1 606 245 (79.70%) lo harían en IES públicas en tanto que 424,545 (20.90%) en particulares; el resto de las y los maestros del nivel, 104 333 trabajarían en la modalidad no escolarizada, de ellos, 33 103 (31.72%) del total corresponderían a instituciones públicas y 71 230 profesoras y profesores a escuelas particulares.

El cuadro Estadística de educación básica (pág. 16) reiteraría la existencia de 1 224 351 “docentes” en este nivel; de ellos, 1 046 327 (85.45%) prestaría sus servicios en escuelas públicas, el resto, 178 024 (14.4%) en privadas; del monto total, 9 988 estarían adscritos a educación inicial, correspondiendo 5 560 (55.66 %) al servicio público y 4 428 (44.33%) al servicio particular. De ellos 7 950, (79.59%) docentes prestarían servicios en educación inicial general y 2 398 (24 %) -curioso suman 103%- en inicial indígena. De 229 972 que laborarían en educación preescolar, 189 389 (82.35%) corresponderían a preescolares de gobierno y 40 583 (17.64 %) a preescolares privados; del total de docentes de preescolar, un 83.21% (191 368) estarían ocupados en preescolares generales y 20 017 (8.70 %) en preescolares indígenas; 571 832 (46.70 %) de las maestras y maestros bregaría en instituciones de educación primaria; de ellas y ellos 505 896 (88.49 %) lo haría en escuelas públicas y 65 936 (11.53 %) en instituciones primarias particulares; del total de 522 583 docentes de primaria (91.38 %) se ocuparía en primarias generales, un 6.66% (38 096) en primaria indígena y un 1.95% (11 153) en cursos comunitarios y, finalmente (33.69 %) de las 412 559 profesoras y profesores se aplicarían en escuelas secundarias; 345 482 (83.74 %) sudarían la gota gorda en escuelas secundarias públicas y 67 077 (16.25 %) en privadas; del subtotal, un 58,29% (240 366) estarían adscritos a secundarias generales, 17.50% (72 214) a telesecundarias y 24.23% (99 979) a secundarias técnicas.

En la página 32 del prontuario iniciarían las Estadísticas de educación media superior. Las y los docentes de este nivel ascenderían a los 420 463; de ellas y ellos, 223 789 (53.22%) trabajarían al servicio del estado; en tanto que el 45.01% laboraría para los privados (189 292) y 7 382 (3.29%) bregarían en escuelas profesionales técnicas. El servicio público se ofrecería en las modalidades de bachillerato general, tecnológico y profesional técnico. El subtotal bachillerato general contaría con 223 789 docentes (53.22 %) y 188,861 (44.30 %) para los bachilleratos técnicos. Las Estadísticas de Educación superior contaría con 490 309 docentes; 14 427, (2.12%) estarían adscritos a normal licenciatura; 393 831, (79.91%) a licenciatura y 82 051, (16.73%) a posgrado. El 80.41 %, (394 289) del total, se ocuparían en la modalidad escolarizada y 90 021 (18.36 %) en la modalidad no escolarizada; si bien 319 133 de los 490 309 (65.08 %) desempeñarían sus funciones en licenciatura, modalidad escolarizada y 96 021 (19.58 %) lo harían bajo formato no escolarizado. El resto de los docentes de superior se desempeñarían: 14 427 en normales escolarizadas y sin contraparte en la modalidad no escolarizada; 60 728 (12.38 %) en la modalidad de posgrado escolarizado y 21 323 (4.34 %) en posgrado no escolarizado.

El apartado Educación indígena (pág. 42) se señalaría que el nivel educación inicial, tendría adscritos a 2 398 maestras y maestros, quienes atenderían a 1 949 escuelas; tan solo 1.2 docentes por centro de trabajo. En tanto, los docentes asignados a los preescolares indígenas sumarían 20 017 y quienes se desempeñarían en 9 906, que equivaldría a 2 maestras y maestros por escuela. Las primarias indígenas contarían con 38 096 docentes; quienes laborarían en 10 311 escuelas que equivaldrían a 3.69 docentes por institución y en todos los casos contarían con un responsable -director comisionado- quien, además, debería desempeñarse como profesor frente a grupo. En México y de acuerdo a las estadísticas 2022-2023 existirían 36 805 escuelas multigrado (pág.43), definidas por el glosario como aquellas en las que “[…] un docente imparte más de un grado, y aquellas donde el número de grupos es mayor al número de docentes” y a las que asistirían 1 858 382 “alumnos” y que equivaldrían a casi 48 alumnos por escuela; 11 427 escuelas unitarias definidas como “aquellas que cuentan con un docente, sin considerar el número de grados o grupos a los que atienda” y que se harían cargo de 204 517 “alumnos”; números que arrojarían una proporción de 18 alumnos por maestro, sin considerar que podrían cursar diferentes niveles y para finalizar este apartado, se tendrían que tomar en cuenta la existencia de 48 232 escuelas multigrado + unitaria, instituciones que atenderían a 2 056 899 y que implicaría una media de 42 alumnos por escuela. La sumatoria de los datos equivaldría a más de 4 millones 113 estudiantes; aunque el total del cuadro mencione la existencia de 13 345 969 alumnos -cifra que no se sabe de dónde saldría, lo mismo que la suma de las escuelas que variaría por 459- y que con independencia de los resultados mostraría un sector, el de las escuelas indígenas, altamente vulnerable, Gracia.