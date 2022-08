Docentes del CBTIS Tehuacán protestan para exigir que les den su plaza

Docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 229 con sede en Tehuacán se manifestaron este lunes afuera de las instalaciones de esa casa de estudios para exigir una serie de derechos que se les han negado, por lo que indicaron que, para no afectar a los estudiantes, estarán trabajando bajo protesta.

Un grupo de 15 catedráticos participaron en la manifestación, durante la cual colocaron una

lona con todas sus demandas, haciendo notar que varios de ellos ingresaron a ese centro de estudios desde el 2014, al cubrir todos los requisitos de la convocatoria, pero desde entonces no les han otorgado su base para así recibir todos los beneficios que representa contar con una plaza de docencia.

No contar con su base les afecta de diferente manera, primero porque no cuentan con la certeza de que su trabajo será continúo, pues cada seis meses tienen que renovar contrato,

de modo que cada semestre, se enfrentan a la incertidumbre por el riesgo de que ya no los

contraten.

Además, eso les impide poder postularse para promociones que les permitan subir de nivel,

tampoco tienen derecho a solicitar becas, ni diplomados en el extranjero, en lo cual varios

están interesados para capacitarse y actualizar sus conocimientos.

Tenían la promesa del ex director general de CBTIS, Rafael Sánchez Andrade, de que en este mes se liberaría una nueva etapa de análisis de plazas, dentro de las cuales se aprobarían las de los catedráticos de Tehuacán, sin embargo, recientemente les informaron

que eso podría suceder hasta el próximo año.

Ante esa situación, optaron por manifestar su inconformidad y pedir la basificación inmediata, así como el pago de sueldos y prestaciones de manera continua; en ese sentido

hicieron saber que les han llegado a deber hasta 8 meses de salario, lo que implica una seria afectación económica no solo para ellos sino para sus familias.

La mayoría de ellos se encuentran con reconocimiento solo como técnico docente, por lo que igualmente exigen que se haga el cambio a la categoría de docente, ya que esa es la

labor que desempeñan.

Regresaron a sus labores, ya que la escuela se encuentra en la etapa de inscripciones y reinscripciones de los alumnos. Explicaron que no quieren afectar a los estudiantes con una

movilización mayor, pero dejaron claro que trabajarán bajo protesta para que sus demandas sean atendidas.