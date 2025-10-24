Docente del CBTIS 229 denuncia violencia institucional por impulsar proyecto de bienestar animal

Tehuacán. Una maestra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 229, con sede en esta ciudad, sostuvo estar siendo víctima de violencia institucional y de género por defender un proyecto propio en favor del bienestar animal; la docente de nombre Olga López Fortis señaló directamente al director Javier Reyes Sánchez de orquestar las agresiones encaminadas a su cese definitivo, por lo que informó que ya se encuentra en un proceso legal en busca de su inmediata reincorporación a sus actividades.

Hasta el momento, detalló, se encuentra separada de sus funciones como docente a pesar de la existencia de un dictamen que valida su posición, por lo cual decidió hacer público su caso y pedir a las autoridades educativas estatales y federales su intervención para poner fin a esta situación que enfrenta desde hace cuatro años, pero que se recrudeció hace algunos meses.

López Fortis afirmó en rueda de prensa que el verdadero motivo de su persecución radica en su iniciativa denominada Reforma Canina, un refugio animal que operó por más de una década en el plantel con el objetivo de fomentar empatía y conciencia social entre los estudiantes, para lo cual dedicaba sus propios recursos para ir formando a los jóvenes en valores.

Según expuso, su proyecto no fue del agrado del director y otros docentes, que emprendieron señalamientos para desprestigiar el programa aplicado, esto luego de que en el 2024 se dio la expulsión del refugio canino de cinco perros por supuestas agresiones a una docente, lo que generó reacciones encontradas entre personal y alumnado; finalmente esto llevó a la suspensión definitiva de Reforma Canina.

Destacó que el hostigamiento administrativo se manifestó en diversas acciones como impedirle el acceso a sus objetos personales, excluirla del calendario de actividades, hasta generar un bloqueo a su desarrollo profesional y dejarla sin horas clase e inventar un cargo inexistente para poderla aislar completamente, puesto que ahora se le tiene prohibido hasta hablar con los estudiantes.

El proceso que llevó a su suspensión se formalizó en un periodo corto: tras ser citada en mayo de este año por supuestamente motivar la redacción de un documento en perjuicio de un estudiante; también se le señaló de no entregar su planeación estratégica, una acusación que la docente desmintió de inmediato presentando las pruebas que confirman el cumplimiento de su obligación.

Actualmente el proceso en busca de que se le reintegre dignamente a su trabajo continúa, pero expuso que todo esto le ha generado afectaciones serias en su salud física y emocional, por lo que confió en que las autoridades competentes actúen con prontitud para poner fin a la situación que enfrenta.

