Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasEstado

Docente del CBTIS 229 denuncia violencia institucional por impulsar proyecto de bienestar animal

Olga López señaló al director de bloquear su proyecto y afectarla en su desempeño catedrático

Una maestra de CBTIS 229 denuncia violencia institucional y de género por su proyecto Reforma Canina y busca reincorporación legal
Una maestra de CBTIS 229 denuncia violencia institucional y de género por su proyecto Reforma Canina y busca reincorporación legal
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Una maestra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 229, con sede en esta ciudad, sostuvo estar siendo víctima de violencia institucional y de género por defender un proyecto propio en favor del bienestar animal; la docente de nombre Olga López Fortis señaló directamente al director Javier Reyes Sánchez de orquestar las agresiones encaminadas a su cese definitivo, por lo que informó que ya se encuentra en un proceso legal en busca de su inmediata reincorporación a sus actividades.

Consulta: Docentes del CBTIS Tehuacán protestan para exigir que les den su plaza

Hasta el momento, detalló, se encuentra separada de sus funciones como docente a pesar de la existencia de un dictamen que valida su posición, por lo cual decidió hacer público su caso y pedir a las autoridades educativas estatales y federales su intervención para poner fin a esta situación que enfrenta desde hace cuatro años, pero que se recrudeció hace algunos meses.

López Fortis afirmó en rueda de prensa que el verdadero motivo de su persecución radica en su iniciativa denominada Reforma Canina, un refugio animal que operó por más de una década en el plantel con el objetivo de fomentar empatía y conciencia social entre los estudiantes, para lo cual dedicaba sus propios recursos para ir formando a los jóvenes en valores.

Según expuso, su proyecto no fue del agrado del director y otros docentes, que emprendieron señalamientos para desprestigiar el programa aplicado, esto luego de que en el 2024 se dio la expulsión del refugio canino de cinco perros por supuestas agresiones a una docente, lo que generó reacciones encontradas entre personal y alumnado; finalmente esto llevó a la suspensión definitiva de Reforma Canina.

Destacó que el hostigamiento administrativo se manifestó en diversas acciones como impedirle el acceso a sus objetos personales, excluirla del calendario de actividades, hasta generar un bloqueo a su desarrollo profesional y dejarla sin horas clase e inventar un cargo inexistente para poderla aislar completamente, puesto que ahora se le tiene prohibido hasta hablar con los estudiantes.

El proceso que llevó a su suspensión se formalizó en un periodo corto: tras ser citada en mayo de este año por supuestamente motivar la redacción de un documento en perjuicio de un estudiante; también se le señaló de no entregar su planeación estratégica, una acusación que la docente desmintió de inmediato presentando las pruebas que confirman el cumplimiento de su obligación.

Actualmente el proceso en busca de que se le reintegre dignamente a su trabajo continúa, pero expuso que todo esto le ha generado afectaciones serias en su salud física y emocional, por lo que confió en que las autoridades competentes actúen con prontitud para poner fin a la situación que enfrenta.

Puedes leer: Asalto violento en el CBTIS 229 de Tehuacán, delincuentes se llevaron el dinero de las inscripciones

Temas

Más noticias

Internacional

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...
Nacional

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Abandono y falta de acciones, el difícil panorama de los perros en Tlaxcala

Dania Corona Muñoz -
En el marco del Día del Perro, Jorge Martínez Castro, representante del Observatorio Ciudadano de Bienestar Animal (OCPA), expuso que Tlaxcala enfrenta un serio...

Cabildo de Texmelucan prohibe el uso de animales en el transporte de basura

Martín Hernández Alcántara -
El cabildo de San Martín Texmelucan aprobó por unanimidad reformas al Bando de Policía y Gobierno para prohibir de manera estricta el uso de...

SEPE incumple con promover la tenencia responsable de animales en Tlaxcala: OCPA

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha cumplido con su responsabilidad legal de promover la tenencia responsable de animales en las...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025