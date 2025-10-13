Docena de hombres con armas largas asesina a cuatro personas y hiere a 11 en Huejotzingo

Cuatro personas, dos hombres de 28 y 39 años, así como dos mujeres de 26 y 25, fueron asesinadas y 11 más resultaron heridas durante un ataque armado perpetrado por un comando de 12 hombres que irrumpió en una fiesta de bautizo en la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo, perteneciente al municipio de Huejotzingo. Las víctimas lesionadas permanecen internadas en los hospitales General de Huejotzingo e Integral de San Martín Texmelucan.

El ataque ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando los agresores llegaron en tres camionetas negras hasta los festejos, que se realizaban en la vía pública sobre la calle Alameda, entre Miradores y Benito Juárez.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE), los atacantes dispararon al aire para detener la celebración y exigieron la presencia de dos hombres identificados como “El Carretas” y “El Dientes”. Al no recibir respuesta, abrieron fuego contra los asistentes, provocando pánico y confusión entre los presentes.

Durante la agresión, Juan Carlos, de 39 años; Edwin, de 28; Yaneli, de 26, y Aylin, de 25, cayeron al suelo a consecuencia de las heridas ocasionadas por los fusiles de asalto. Más tarde se confirmó que los cuatro habrían muerto prácticamente de manera instantánea.

El resto de los heridos huyó como pudo hacia el Hospital General de Huejotzingo, aunque uno de los grupos del comando los persiguió en una camioneta con la aparente intención de rematarlos.

Sin embargo, el personal médico, junto con el equipo de seguridad del hospital, logró ingresar a los lesionados y de inmediato dio aviso a las autoridades, al detectar que los agresores rondaban el inmueble y vigilaban la zona.

Cuando finalmente arribaron agentes de la Policía Municipal, el grupo armado ya se había dado a la fuga. De manera simultánea, otro contingente policiaco se trasladó al punto de la agresión, donde hallaron los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas.

Autoridades aclararon que, aunque se trataba de una fiesta privada por el bautizo de un menor, los festejos se realizaban en la vía pública, donde también se habían instalado puestos de comida y otros negocios.

De acuerdo con reportes oficiales, desde la 1 de la madrugada los comerciantes comenzaron a retirarse por el pánico generado tras el ataque. Poco después arribó personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) para efectuar el levantamiento de los cadáveres y recabar las primeras diligencias, entre ellas el aseguramiento de múltiples casquillos percutidos.

Con base en las entrevistas realizadas a los sobrevivientes, se confirmó que los 12 agresores buscaban a “El Carretas” y “El Dientes”, presuntos líderes de una célula dedicada al robo de combustible en la región de San Martín Texmelucan.

Algunos de los heridos fueron trasladados durante la madrugada al Hospital Integral de Texmelucan; sin embargo, su estado de salud permanece reservado, y hasta el momento no se han reportado más fallecimientos.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por los homicidios y lesiones ocasionadas durante el ataque.

Ya por la mañana del domingo, alrededor de las 10 horas, las autoridades localizaron una camioneta abandonada en las inmediaciones del cerro Las Mendocinas, en la misma junta auxiliar de San Luis Coyotzingo, presuntamente utilizada por los agresores. El vehículo quedó bajo resguardo del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

