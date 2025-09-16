Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasEstado

Doble asesinato en Tehuacán, vinculado a pugna entre grupos de narcomenudeo

Secretario de Seguridad confirma que doble asesinato en Tehuacán está vinculado a disputa entre grupos de narcomenudeo rivales
Secretario de Seguridad confirma que doble asesinato en Tehuacán está vinculado a disputa entre grupos de narcomenudeo rivales. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, confirmó este martes que el asesinato de un hombre y su hija de un mes de edad el pasado 14 de septiembre está relacionado con una disputa violenta entre dos grupos de narcomenudeo que operan en Tehuacán.

El funcionario declaró que los reportes de inteligencia señalan que desde hace aproximadamente un mes se ha registrado una escalada de ejecuciones entre estas bandas rivales.

El ataque, perpetrado en la avenida de La Juventud y el libramiento Tecnológico-San Marcos, se considera una continuación de esta guerra territorial, a pesar de la presencia policial reforzada en la zona.

Sánchez González precisó que, si bien el hombre fallecido tenía antecedentes delictivos, la investigación se centra en la pugna entre los grupos criminales como móvil principal del doble homicidio.

Las autoridades aseguran que están colaborando con la Policía Municipal de Tehuacán para intentar contener la ola de violencia y evitar que más personas resulten afectadas por estos enfrentamientos.

“Nosotros tenemos ya una presencia más activa desde que se inició esta situación y tuvimos un acercamiento con el director de la Policía Municipal, que nos está apoyando, y nosotros reforzamos por parte de la Policía Estatal“, afirmó.

Temas

Más noticias

Nacional

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...
Internacional

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se invertirán 14.5 mdp en modernizar 7 Arcos de Seguridad en Puebla: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla (SSP), a cargo de Francisco Sánchez González, anunció una inversión de al menos 14.5 millones...
00:00:19

Otro marino asume el control de la Seguridad en Amozoc, tras atentado contra el titular

Yadira Llaven Anzures -
El primer maestre de Infantería de Marina, César Rodríguez Moreno, asumió este sábado, de manera provisional, la Secretaría de Seguridad de Amozoc, tras el...

Atacan a balazos a Alfredo Jiménez, exedil de Zacachimalpa; está estable

Isaí Pérez Guarneros -
Durante la madrugada de este domingo, Alfredo Jiménez, de 39 años, médico de profesión y expresidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, en la capital...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025