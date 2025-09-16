Doble asesinato en Tehuacán, vinculado a pugna entre grupos de narcomenudeo

El secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, confirmó este martes que el asesinato de un hombre y su hija de un mes de edad el pasado 14 de septiembre está relacionado con una disputa violenta entre dos grupos de narcomenudeo que operan en Tehuacán.

El funcionario declaró que los reportes de inteligencia señalan que desde hace aproximadamente un mes se ha registrado una escalada de ejecuciones entre estas bandas rivales.

El ataque, perpetrado en la avenida de La Juventud y el libramiento Tecnológico-San Marcos, se considera una continuación de esta guerra territorial, a pesar de la presencia policial reforzada en la zona.

Sánchez González precisó que, si bien el hombre fallecido tenía antecedentes delictivos, la investigación se centra en la pugna entre los grupos criminales como móvil principal del doble homicidio.

Las autoridades aseguran que están colaborando con la Policía Municipal de Tehuacán para intentar contener la ola de violencia y evitar que más personas resulten afectadas por estos enfrentamientos.

“Nosotros tenemos ya una presencia más activa desde que se inició esta situación y tuvimos un acercamiento con el director de la Policía Municipal, que nos está apoyando, y nosotros reforzamos por parte de la Policía Estatal“, afirmó.