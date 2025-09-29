Doble homicidio en Juan C. Bonilla: hallan cuerpos baleados en una vivienda

Dos hombres aún no identificados fueron asesinados a tiros dentro de un domicilio en la colonia José Ángeles, a un costado de la autopista federal México-Puebla, en el municipio de Juan C. Bonilla.

Puedes leer: Encuentran atados y baleados a padre e hijo reportados como desaparecidos en Jolalpan

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego la tarde de este domingo, lo que movilizó a la Policía Municipal. Al llegar al lugar, los agentes hallaron dos cuerpos sin vida.

Los cadáveres se encontraban en diferentes puntos del inmueble: uno dentro de un Chevrolet Malibú beige, sentado en el asiento del piloto, en el patio de la casa; el otro en el interior del domicilio.

Autoridades confirmaron que ambos presentaban heridas de bala. Trascendió que habrían sido ejecutados de manera simultánea, lo que sugiere la participación de varias personas en el ataque.

Consulta: Asesinan a policía y hieren a otra en ataque armado en Tepeaca

Tras el hallazgo, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Al cierre de esta edición, peritos del área especializada en Homicidios Dolosos continuaban con la recolección de pruebas y los preparativos para trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

El hombre localizado dentro del Chevrolet tenía junto a él lo que parecía ser una pipa para consumo de drogas y un arma blanca. No obstante, el móvil del doble homicidio aún no ha sido establecido.

En las próximas horas, la FGE determinará la identidad de las víctimas y establecerá una primera línea de investigación.

Cabe recordar que apenas el pasado 25 de junio fueron encontrados tres hombres sin vida en los límites de Juan C. Bonilla y Coronango. Dos estaban maniatados junto a un vehículo y un tercero en su interior.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de San Lucas Nextetelco, donde se localizó un Nissan Versa gris aparentemente estrellado contra un árbol, en un hecho que buscó simular un accidente.

A tres meses de aquel triple homicidio, no se ha logrado su esclarecimiento ni la detención de los responsables.