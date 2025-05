Ciudadanos de la Sierra Negra denuncian doble cobro por emplacamiento de motos en el CIS Tehuacán

Habitantes de la Sierra Negra que acudieron al Centro Integral de Servicios (CIS) de Tehuacán reportaron la falta de disponibilidad de placas para motocicletas, situación que generó malestar entre los usuarios, quienes manifiestan su intención de cumplir con la normativa vigente en la entidad, pero pidieron que las autoridades hagan la parte que les corresponde para no imponerles pagos extraordinarios.

Según testimonios recabados, al solicitar las placas, los ciudadanos fueron informados sobre la inexistencia actual de las mismas, pero inmediatamente después el personal del CIS se les ofreció la opción de tramitar un permiso provisional para circular, con un costo de mil 200 pesos.

La propuesta del permiso provisional ha sido recibida con preocupación por los solicitantes; su principal objeción radica en que, una vez que las placas estén disponibles, deberán realizar un nuevo pago para obtenerlas, por lo cual no están dispuestos a hacer ese doble desembolso.

Los inconformes señalaron que, a pesar de que la vigilancia en la Sierra Negra respecto al emplacamiento de motocicletas es limitada, su motivación para acudir al CIS Tehuacán era cumplir con la ley y poder transitar sin inconvenientes, en un acto de responsabilidad ciudadana.

El traslado hasta Tehuacán representó para estas personas un gasto económico, además de invertir varias horas de su tiempo al tener que realizar un viaje desde sus lugares de origen hasta Tehuacán, lo que hicieron con la expectativa de completar el trámite y regresar ya con sus respectivas placas.

La información proporcionada por el personal del CIS indicó claramente que la obtención del permiso provisional, aunque permitiría la circulación temporal, no exime del pago posterior de las placas una vez que se cuente con ellas; los motociclistas consideraron que en ese caso se les deberían descontar de ese pago los mil 200 del permiso, dado que no es culpa de los solicitantes que el gobierno no tenga las matrículas disponibles.

Ante esta problemática, los ciudadanos de la Sierra Negra hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se envíen suficientes placas al CIS Tehuacán, tomando en consideración que ese centro de servicios atiende a habitantes de más de 20 municipios de la región, por lo que la dotación de matrículas debe ser acorde a la demanda.

