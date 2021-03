Doblar o no doblar

Al igual que en otras ocasiones, las redes sociales ardieron con un tema ciertamente controversial: la supuesta prohibición para el doblaje de películas, salvo en casos específicos. Según reportó el diario El Economista, este “lunes, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se reforma el artículo 8° de la Ley Federal de Cinematografía que dispone que todas las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español. Dicha iniciativa fue aprobada el 16 de febrero pasado por la Cámara de Diputados después de su aprobación en el Senado. En ella se especifica, además, que incluso aquellas cintas infantiles o documentales doblados a la lengua castellana deberán tener subtitulaje en español”. Argumentaron los legisladores que la iniciativa va encaminada a permitir que las personas que tengan discapacidad auditiva puedan disfrutar de las cintas que se proyectan en las salas. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y se ha argumentado de todo, especialmente que dicha iniciativa deja fuera a los que tengan una debilidad o discapacidad visual y que se está vulnerando a la “industria del doblaje” en México. Como suele suceder en estos y otros casos, surgen por todos lados “especialistas” en discapacidades, en Derechos Humanos, en audiencias, en Economía, en estudios sociales, de cine, su distribución, su proyección, sus gremios (el de cine y el del doblaje), todos ellos bien eruditos y con la última palabra. En realidad, cada uno habla de sus gustos y de sus pareceres; de sus ideas geniales o de haber descubierto aquello que esta iniciativa considera en exceso o deja fuera. Y ya hay quien argumenta -no podía faltar en estos tiempos- que es otra de las conspiraciones de la “generación de cristal” sin darse cuenta de que los legisladores ni pertenecen a esa generación ni actúan con esos intereses. Bien, yo no voy a argumentar nada con respecto al tema de la discapacidad pues entiendo que, como en muchas otras iniciativas, los legisladores se quedaron cortos y hay un montón de cosas que quedaron fuera. De cualquier manera, ya se han ido aclarando las implicaciones de la ley y en ningún momento se estaría vulnerando la “industria” del doblaje pues se seguirán doblando las películas. Me interesa, por el contrario, hablar a favor de la proyección de las películas en su versión original.

Empezaré por afirmar que Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Juliette Binoche, Marcello Mastroianni, Max Von Sydow, Anthony Hopkins, Al Pacino, Robert De Niro, Toshiro Mifune, Meryl Streep, Susan Sarandon, Judy Dench, Hellen Mirren, Daniel Day Lewis, Sofía Loren, Malcolm McDowell, Dustin Hoffman, Alec Guiness, por mencionar a los que me vienen a la cabeza, son estupendas actrices y actores; ¿demasiado viejos o desconocidos para quien lea esto? Pues entonces, mencionaré a Chloë Grace Moretz, Marion Cotillard, Cate Blanchet, Ewan McGregor, Mads Mikkelsen, Noomi Rapace, Ezra Miller, Viola Davis, Emma Stone, Tom Hardy, Hilary Swank, Christian Bale, Phillip Seymour Hoffman y un largo etcétera, también lo son. ¿Por qué lo sé? Pues porque los he visto actuar, los he visto interpretar personajes complejos (no siempre, aclaro) y los he visto transformarse para dar el papel… y, a la par de verlos, los he escuchado. En efecto, buena parte del trabajo actoral se da con la palabra. No cambiaría, por nada el acento ultra complejo escocés de Ewan McGregor en Trainspotting (1996); o la deliciosa cadencia que le escuchamos a Depardieu cuando hermosea los versos de Cyrano de Bergerac (1990); o la compleja y certera actuación de Daniel Day Lewis al interpretar a Christy Brown, poeta, escritor y pintor con parálisis cerebral. Para rematar, sé que Javier Bardem, Victoria Abril, Carmen Saura, Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Cecilia Suárez, Ofelia Medina, Diana Bracho, Ernesto Gómez Cruz, entre muchos otros y otras, también son estupendos histriones, precisamente porque los pude escuchar en versión original. Mi punto es que, parte fundamental de una película la llevan los actores y la voz es un instrumento de su propio trabajo. Ningún artista del doblaje podrá en realidad brindarnos los matices que nos da el artista original, inclusive cuando se trata de películas animadas. De hecho, no puedo comprender cómo le hacen homenajes a grandes actrices y actores en países como España, Francia o Alemania donde se suelen doblar las películas si nunca los han visto actuar realmente.

El escándalo mediático vino pues muchos medios no hicieron su tarea y simplemente pasaron la nota alarmados por la “destrucción de la industria del doblaje” y no repararon en la iniciativa misma, que como bien argumenta la ANDA (Asociación Nacional de Actores), la “reforma reciente al Art.8 de la Ley de Cinematografía sólo agrega la obligatoriedad a subtitular todas las películas exhibidas en nuestro país, incluidas las dobladas al español, esto sin mencionar afectación alguna, al ejercicio profesional de nuestras y nuestros agremiados de la especialidad de doblaje. (…) Desde el año 1992 el Art.8 incluye la siguiente redacción: «Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso subtituladas en español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español.» (…) Hace casi dos décadas, un grupo de empresas distribuidoras y exhibidoras promovieron un amparo para garantizar que, en México, el doblaje pudiera aplicarse libremente a cualquier película de cualquier género cinematográfico. El amparo procedió y sigue vigente”. Por tanto, no se rasguen las vestiduras. Más bien, habría que fijarse en la propuesta que se prepara en el Senado para la reforma integral de la Ley Federal de Cinematografía y que desde ya está levantando ámpula en las elites empresariales. Según reporta la misma nota de El Economista, entre “muchas otras incorporaciones, esta iniciativa impone que tanto cines como plataformas streaming deberán reservar al menos el 15% de su oferta para producciones nacionales. También impone un límite del 45% en pantallas disponibles en el país para estrenos o corrida comercial de cualquier película (incluyendo los blockbusters), una propuesta que ha sido rechazada por los exhibidores a través del Consejo Coordinador Empresarial, mismo que opinó que ‘impone barreras artificiales’ a la competencia con el argumento de privilegiar la producción nacional independiente, crea una ‘ventaja indebida a su favor, genera distorsiones en el mercado y limita el derecho de la audiencia de decidir qué ver’. (…) En contraparte, la representación de la comunidad cinematográfica nacional que ha cabildeado la iniciativa argumenta que los exhibidores anteponen los intereses de Hollywood, sobre todo al rechazar el límite de 45% para cualquier película en exhibición en la totalidad de cines, puesto que los grandes estrenos suelen incluso duplicar ese porcentaje de presencia en pantallas el fin de semana de su estreno”. En este sentido, no he visto multitudes de defensores de todo lo defendible en la red lamentándose de la pobre distribución y prácticamente nula exhibición de películas mexicanas en comparación con las norteamericanas. Así como se defiende el doblaje se debiera defender a la cinematografía en general.

Quizá vale la pena cuestionarnos en este instante qué significa para nosotros el cine. La respuesta dependerá de nuestra formación lo mismo que de nuestra historia personal. La masificación de esta actividad, concebida como arte casi desde su invención -bien denominado “el séptimo arte”-, y la burda mercantilización de la que ha sido objeto, ha traído como consecuencia que se piense que el cine siempre debe divertir y dejar un mensaje alegre al final. Nada más lejano a las enormes posibilidades que brinda el cine. Por mi parte considero que el cine es un arte y debe ser considerado como tal. El asunto es que, al igual que muchas otras manifestaciones artísticas, el cine con propuesta, ese que nos revuelve la cabeza para poder comprenderlo, el que genera imágenes geniales, sonidos espectaculares, músicas impresionantes y actuaciones memorables, se encuentra trágicamente separado del consumo masivo. ¿Ese tipo de cine es de elite? Sí, desafortunadamente como lo es el arte en general. Pero no porque su naturaleza sea esa, sino porque se ha deseado que así sea. El arte hace reflexionar, edifica y produce sensaciones profundas y eso es peligroso para sociedades cuyas elites políticas, religiosas, empresariales y hasta académicas pretenden controlar lo que se consume y en qué cantidad, así como lo que se piensa. La distracción, el entretenimiento y la sensación pasajera pero que no transforma, es lo que se busca. A los empresarios exhibidores, como se ve, les interesa vender entradas, no importa cuál sea el costo. Por ejemplo, hace años, una amiga que trabajaba en la clasificación de películas en RTC me relató que una empresa distribuidora estaba dispuesta a cortar escenas de una película que de por sí iba a ser muy taquillera para que quedara en la clasificación “para toda la familia” para de esa manera vender muchas más entradas. El doblaje, si no se habían dado cuenta, permite lograr eso: vender más entradas. Imagino que para muchos padres debe ser muy incómodo llevar a su familia completa al cine y tener que estar explicando la trama a sus hijos que todavía no saben leer; empero, ello trae como consecuencia que películas que no necesariamente son para “toda la familia” puedan ampliar su público y admitan niños. En fin, cada uno con la formación de sus hijos. Lo dicho, es fundamental que entendamos que el poco respeto al cine y a sus creadores no es culpa de las masas, sino de un sistema perverso que todo lo comercializa y que busca generar sociedades irreflexivas, poco críticas con su presente. Por supuesto, la proyección de películas en su formato original y con subtítulos no logrará la transformación de la sociedad, pero contribuye y de paso, muestra el respeto a la obra y a sus creadores.