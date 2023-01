Djokovic iguala la plusmarca de Nadal

Ante un panorama en que los otros dos grandes parecen dimitir –Federer por retiro y Nadal por la edad y las lesiones—y los aspirantes no acaban de crecer, Novak Djokovic es una especie de ave Fénix, capaz de levantarse de una expulsión fulminante del país de los canguros el año pasado –declarado antivacunas, tuvo que apechugar con el sambenito—para conquistar su décimo título del Abierto de Australia, allanado el camino por su incuestionable clase, pero también por la ausencia de una oposición consistente. Esta victoria iguala los 22 grand slams que Rafael Nadal ostenta actualmente en su palmarés.

No significa esto que el griego Stefano Tsitsipas no le haya presentado batalla en la final, pero Nole upo imponerse en los momentos decisivos, cuando Tsitsipas, con su saque, lo aventajaba 5-4 en el segundo set, por ejemplo, o en el garrudo cierre del desempate del tercero. Por eso, a pesar del buen desempeño de su rival, el serbio terminó imponiéndose de corrido –6-4, 7-6 (7-4) y 7-6 (7-5)—para igualar la plusmarca de ese virtual torneo mundial que se extiende a través de los años y las generaciones, y que hoy le permite al Djokovic presumir los mismos 22 torneos de grand slam ganados que tiene Rafael Nadal.

En damas, poca historia. Como viene sucediendo desde que a Serena Williams y su poderío demoledor le ganaron los años, no hay representante del tenis femenil que muestre su superioridad sobre el resto más allá de la montaña rusa de las rachas. Para colmo, predominan las ponchadoras sobre las cultoras de la buena clase, y en Australia, el sábado, el triunfo fue para la bielorrusa Sabalenka sobre la usbeka Rybakina, cuya arma más letal está en unos saques supersónicos, en tanto la vencedora se apoya sobre todo en la fortaleza física; y ambas en el juego desde el fondo, más monótono que vistoso y más apoyado en el músculo que en la gracia. Más experimentada, la bielorrusa supo sobreponerse a un primer set adverso para finalmente salir adelante: 4-6, 6-3, 6-4.

El Puebla, en serios apuros. Nada que reprochar al esfuerzo de los jugadores, pero con ese plantel y un funcionamiento francamente deficitario atrás, adelante y en medio, la Franja va a sufrir lo indecible para sacar puntos en el actual Clausura. Por lo pronto, el Monterrey lo superó de cabo a rabo el viernes, en el Cuauhtémoc. Incluso, el 1-2 es engañoso, pues mientras el tanto de Mancuello derivó de una pifia increíble del arquero Andrada (44´), el visitante, que dominó las acciones cómodamente, vio cómo se le anulaban dos tantos más por fueras de juego milimétricos –algo debería hacer ya el International Board por cambiar tan ridícula regla–, antes de resolver la contienda, y de paso escalar al liderato general, con par de zurdazos fuera del área (Ponchito González en tiro libre a los 64´, y el charrúa Rodrigo Aguirre a los 70´), el primero precariamente defendido por Antony Silva.

Jornada 4. Con su triunfo sobre la Franja, el equipo de Vucetich es líder con 9 unidades, pues su rival local Tigres quedó anclado en 7 ya que, jugando en casa, no pasó del empate sin goles con San Luis, con el eterno Balovero como lo más destacado del fulastre encuentro. También con 7 está el Santos tras su empate a dos en el Jalisco luego de tener al Atlas abajo en el marcador en dos ocasiones, puntaje que comparten con los Pumas, que con diez hombres casi desde el principio aguantaron el 0-0 en Tijuana, favorecidos por la nulidad de Xolos. También con 6 unidades están las Chivas, que volvieron a vencer a domicilio, esta vez a los Bravinahuales de Juárez (1-2), que mucho discutieron la legitimidad del penalti con el que Cisneros abrió la anotación.

En el siguiente escalón se encuentra ya el América, que arrolló sin miramientos a Mazatlán (6-0, con triplete de Henry Martín) y alcanzó los mismos 6 puntos que tiene el Pachuca –que podría llegar a la punta si consiguiera derrotar al Necaxa en su encuentro de la fecha, lo cual parece probable dados los antecedentes de ambos y el hecho de que hayan jugado anoche en el Miguel Hidalgo.

Los de abajo. Atlas y San Luis navegan con 5 puntos de los 12 que hasta el momento se han disputado. Y en 5 se quedó el Toluca, que fue incapaz de romper el 0-0 jugando en casa contra un León que terminó jugando con nueve hombres por expulsiones de Di Yorio y Bellón. Con el punto rescatado los verdolagas de Larcamón, que no acaba de encontrarle la cuadratura al círculo, igualaron los 4 que tiene la Franja. Uno más que Xolos, rey del empate, Necaxa y Juárez. Y con un miserable puntito sobrevive el Cruz Azul –cuyo encuentro de la fecha contra Querétaro (que tiene 2) fue pospuesto por razones baladíes, otra de las gangas del futbol mexicano–. Y sin punto alguno se ahoga en aguas del pacífico el advenedizo Mazatlán, porque al parecer el gobierno local –de billete raudo cuando se trataba de dejar a Morelia sin futbol—le ha cerrado la llave de esos recursos que tendría la obligación de destinar a solucionar la aguda problemática social del estado de Sinaloa.

Huelga de futbol y de público. Y no decimos que de goles porque las goleadas sin oposición de rivales depauperados –como el inerte e inerme Mazatlán, que es el peor pero no el único—algo encubren la mediocridad compartida por unos y otros, que el fino olfato de la gente no ha dejado de advertir, como demuestran las raquíticas entradas que se están registrando. ¿Será este de la anemia taquillera reflejo de la absurda anulación del descenso? ¿O del desencanto provocado por el papelón del Tri en Catar? De todo eso y de mucho más, porque es de tal calibre la secuencia de golpes bajos aplicados por sus directivos y directos beneficiarios a nuestro pobre futbol que da pereza –y hasta rabia—volverlos a enumerar, cuando el aficionado conoce de sobra la lista de la ignominia.

Ineptos y para colmo misteriosos. Dicen que dicen los que dicen que saben que hoy lunes se devela el nombre del “nuevo” DT de la Selección, ese misterio al que tantas vueltas le ha la bendita publicrónica. Se habla de arropar al designado con un cuerpo de asesores ad hoc, extraídos de las entrañas de la larga experiencia mundalista que atesoran los viejos chamanes. Se barajan candidatos tan disímbolos como Marcelo Bielsa y el Piojo Herrera, y nadie descarta una sorpresa por ninguno sospechada. Como si la crisis del futbol mexicano –¿a tenido usted la curiosidad de contar los 0-0 que caen como piedritas al barranco cada semana?—se fuera a solucionar desde el mullido sillón del personaje que responde por los destinos de las diversas selecciones del país, y no reorganizándolo todo desde la base.

Es, una vez más, la reiteración ad infinitum del querer empezar la casa por el techo.

Copa América 2024. Acaba de confirmarse que la organizará Estados Unidos, con las diez selecciones de la Conmebol y seis más de nuestra gloriosa Concacaf. Y la publicrónica está asegurando que México “vuelve” a la CA luego de participar por última vez en 2016 tras hacerlo un año antes, en Chile, con un desarrapado equipo “B”, que lógicamente perdió los papeles y regó el tepache al pie de la cordillera andina.

Lo de que “vuelven” los Verdes es apenas una pretensión. Primero veremos si califica en alguno de los tres puestos vacantes. Y más tarde, si cuando la Copa vuelva a Sudamérica se deja invitar o retorna al inexplicable ausentismo en que se instaló la Femexfut al elegir el devaluado torneo de la Concacaf y renunciar al de las potencias sudamericanas, en el que no venía haciendo mal papel.

Lo más probable es que se conformen con el novedoso evento de consolación que al parecer va a proponerse: los dos finalistas de la CA y los dos de la Concacaf, a eliminación directa y encuentro final entre los dos ganadores. Todo en un paquete de fin de semana que, movido y todo, suena bastante aburrido.