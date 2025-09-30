INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para Puebla

Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del Espacio y el Día internacional de observación de la Luna que se desarrollarán, con múltiples actividades, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el Museo de la Evolución y el Planetario de Puebla.

Los tres actos astronómicos, como señaló el divulgador científico Raúl Mujica García, ayudarán a recordar una cosa: “a saber en qué parte del Universo estamos”, es decir, a conocer el pequeño y al mismo tiempo importante papel que se tiene como humanidad en la amplitud del Universo mismo.

“El Universo es inmenso y nosotros pequeñitos, y la verdad es que justo eso es lo grande que tenemos: que estamos aquí, desde un punto cualquiera en el Universo y podemos saber incluso la distribución que tienen las galaxias que vemos y eso es maravilloso, como maravilloso es el número de conexiones que hay entre las neuronas, que es tan grande como el número de objetos en el Universo”, destacó el investigador y académico del INAOE.

Acompañado por Guillermo Romero, estudiante de doctorado en Astrofísica, y José Luis Luna Flores y José Eduardo Vega García, maestrantes en Ciencia y Tecnología del Espacio, todos del INAOE, dijo que estos tres actos astronómicos se desarrollarán del jueves 2 al domingo 5 de octubre.

En ese sentido, Guillermo Romero, estudiante de doctorado en Astrofísica señaló que las 100 horas de Astronomía es un acto anual organizado desde 2009 por la Unión Astronómica Nacional, de la cual México es parte y en la que el INAOE funciona como un nodo que articula diversos esfuerzos.

Dicho acto, continuó, invita a personas de todas las edades y orígenes a reunirse y conectar con el cielo nocturno, así como con la ciencia que ayuda a comprenderlo.

Informó que, en el INAOE, los días jueves 2 -a partir de las 19 horas-, viernes 3 -desde las 11 horas-, y sábado 4 de octubre -desde las 15 horas- se llevarán a cabo diversos actos como la observación del cielo, talleres, charlas y actividades educativas prácticas.

Romero dijo que las actividades darán inicio el 2 de octubre a las 19 horas con la charla magistral que ofrecerá Olga Vega, investigadora del INAOE, denominada ¿Cómo mueren las estrellas?, a la par de que se podrá visitar la Cámara Schmidt de Tonantzintla, observar el cielo con telescopios y acceder al planetario móvil que se instalará.

Los días 3 y 4 de octubre el programa estará integrado por charlas, rifas, visitas a la Cámara Schmidt, funciones de planetario, presentaciones de realidad virtual, un taller sobre el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y observación nocturna. Destacó que el sábado 4 se proyectará la película Interestelar, la cual se acompañará de los comentarios de astrofísicos del mismo instituto.

El doctorante destacó que ese mismo día, con motivo del Día internacional de observación de la Luna, habrá telescopios para contemplar el satélite natural de la Tierra.

En ese sentido, José Luis Luna Flores, estudiante de la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio dijo que la observación de la Luna es un acto que permite hacer algo que como científicos les apasiona: la divulgación de la ciencia, en particular de la astronomía.

“El sábado sucede una conjunción bien bonita (…): la alineación de eventos, pues inicia la Semana Mundial del Espacio y el Día internacional de observación de la Luna”, destacó para señalar que dicho acto es organizado por la Nasa (siglas en inglés de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio).

Al destacar que el acto organizado por el INAOE en colaboración con el Organismo Público Descentralizado Museos Puebla, el Planetario de Puebla, el Museo de la Científica Juvenil y la Rara Estudiantil de IEEE en el INAOE, es el único evento registrado en la plataforma de la Nasa.

Luna Flores acotó que siguiendo la temática de la Semana Mundial del Espacio que es “Viviendo en el espacio”, los actos girarán en torno a reflexionar el cómo sería vivir fuera de la Tierra, así como la búsqueda de los exoplanetas, una tarea a la que se dedican muchos investigadores.

En su caso, José Eduardo Vega, también estudiante de posgrado en Ciencia y Tecnología del Espacio, indicó que la Semana Mundial del Espacio se creó para conmemorar dos acontecimientos: el lanzamiento del Sputnik I, el primer satélite hecho por la humanidad, lanzado el 4 de octubre de 1957, y la conmemoración del Tratado del Espacio Exterior, firmado el 10 de octubre de 1967, para permitir a las diversas naciones el hacer uso del espacio en pro de la humanidad.

Por tanto, dijo que el domingo 5 de octubre las actividades se llevarán a cabo en el Planetario de Puebla y el Museo de la Evolución en la zona de Los Fuertes a partir de las 10 horas.

En ellos, como parte de la conmemoración de la Semana Mundial del Espacio, se proyectará el Sol en el domo del Planetario, además de que habrá charlas, rifa, observación del Sol con telescopios con filtro y una feria de astronomía y ciencias espaciales.

La entrada de las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del Espacio y el Día internacional de observación de la Luna será gratuita tanto en el INAOE, centro público de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ubicado en la calle Luis Enrique Erro número 1 de la comunidad de Santa María Tonantzintla, como en el Museo de la Evolución y el Planetario de Puebla.