Disputa por la propiedad de un predio en Bosques de San Sebastián provoca confrontación entre vecinos y policías

La disputa por la propiedad de un predio que actualmente se ocupa como parque en Bosques de San Sebastián, provocó una confrontación verbal e incluso algunos jaloneos, entre vecinos de la colonia y autoridades municipales cuando estas intentaron llevarse mobiliario del sitio como parte de una orden judicial, pero los colonos lo impidieron.

Una tensa calma se percibe en la zona, que se ubica al nororiente de la ciudad, ya que las partes en conflicto llegaron a un acuerdo de manera provisional pues el particular que reclama la propiedad del inmueble, mantiene un litigio.

Fue aproximadamente a las 9:30 horas de este lunes cuando una veintena de policías municipales, así como personal de la Sindicatura y de la Secretaría General de Gobierno (SGG), encabezados por Mauricio Hernández Tlacoyo, Laura Meléndez Coca y Antonio Báez Zapotitla, llegaron al lugar, ubicado sobre la calle 5 A, entre 8 A y 9 4, para retirar mobiliario urbano.

Los agentes de seguridad pública comentaron a los vecinos que rápidamente se congregaron en el parque, que cumplían una orden judicial respaldada por una petición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) que, presuntamente, daría la razón a un particular, cuyo nombre se desconoce pues no se les comunicó a los colonos, quién reclama la propiedad del predio, el cual tiene una extensión aproximada de 160 metros cuadrados.

El personal municipal inició el retiro de juegos como columpios y resbaladillas así como aparatos de ejercicio, como parte de la resolución en referencia, sin embargo, los vecinos que se reunieron, los cuales eran casi un centenar, lo impidieron pues aseguraron que el lugar ha fungido como un parque por más de 40 años.

Los policías pidieron a los inconformes que solamente les dejaran llevarse dos aparatos para hacer ejercicio, con el fin de demostrar a sus superiores que cumplieron la diligencia; sin embargo, al final se llevaron siete, para retirarse del lugar, alrededor de las tres de la tarde.

Víctor Téllez, quien es vecino del lugar, explicó que en las cuatro décadas que el terreno referido ha fungido como parque, nadie reclamó su propiedad, por lo que consideró sospechosos que aparezca un supuesto dueño, sobretodo, dijo, al tomar en cuenta que en otras áreas verdes de Bosques de San Sebastián ha habido despojo de áreas verdes, con hechos similares al que se registró este lunes.

Indicó que los policías no les mostraron ningún documento sino únicamente les comunicaron de forma verbal que tenían una resolución que cumplir, por lo que desconocen el nombre de la persona que pelea la propiedad.

Ante ese panorama, comentó que los vecinos ya conformaron un grupo representativo en el que hay abogados de profesión que se darán a la tarea de investigar quién es el particular que asegura ser el propietario, pues señaló que emprenderán una lucha por la vía jurídica para defender el terreno y que este sea utilizado como un parque.

“Este predio lo hemos tenido en uso pacíficamente durante más de 40 años, nosotros le hemos dado mantenimiento, nosotros hemos sembrado los árboles, nosotros lo hemos cuidado, entonces, pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para que este espacio siga siendo en beneficio público”, comentó.

Mientras tanto, ya por la tarde de este lunes, los vecinos colocaron nuevamente los juegos infantiles y los aparatos de ejercicio, sin embargo, temen que las autoridades municipales regresen, incluso, de madrugada a retirar el mobiliario, por lo que adelantaron que defenderán también su derecho al espacio en cuestión.

