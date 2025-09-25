Jueves, septiembre 25, 2025
Disputa por el Mole de Caderas; alcalde y ganadero difieren en la sede del Festival

Iñigo García resaltó que la escasez del ganado provocará encarecimiento de juego de caderas

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Mientras por un lado el presidente municipal de Tehuacán Alejandro Barroso Chávez aseguró que este año el Festival del Mole de Caderas se realizará en la exhacienda San Lorenzo, este día el principal introductor del ganado para la temporada de La Matanza de chivos, Iñigo García Manzanares, sostuvo que desde el gobierno del estado ya establecieron el acuerdo de que nuevamente será el anfitrión de ese festival en su hacienda Doña Carlota. Asimismo, añadió que este año el precio del juego de caderas subirá de precio hasta en un 37 por ciento, debido a la escasez de ganado.

En días pasados Barroso Chávez sostuvo que ya tenía un diálogo con el gobierno estatal para el tema del festival y que la intención era regresar a la ex hacienda San Lorenzo que en el pasado fue sede de ese importante evento para Tehuacán; en lo que ambos coinciden es en la fecha, ambos indicaron que será el próximo 16 de octubre.

A decir de Iñigo ya se le confirmó que su hacienda será sede de ese evento donde se contará con la presencia del gobernador Alejandro Armenta, secretarios de estado y probablemente hasta embajadores a quienes se pretende invitar para que conozcan esa tradición gastronómica propia del municipio.

El introductor del ganado se mostró preocupado por la escasez de ganado, lo que ha provocado un aumento del precio hasta en un 37 por ciento de modo que cada chivo lo está comprando hasta en 3 mil 500 pesos, pero tenerlo ya en su corral implica casi 4 mil, lo cual obligará a subir el precio de la carne.

Tan solo en 2024 el juego de caderas se vendió en 1500 pesos, pero para esta temporada será de 2 mil 200, mientras que el chito tendrá un precio de entre 650 y 700 pesos por kilo, detalló al explicar que el precio del plato de Mole de Caderas depende de cada restaurantero.

Aunque indicó que pretendía iniciar el sacrificio de animales a mediados de octubre, como se hacía tradicionalmente; ante el adelanto de otros introductores su rastro iniciará labores a partir del 9 de ese mes.

El Mole de Caderas es el platillo estrella de la Matanza de Chivos, ganado que se prepara cuidadosamente para que su carne adquiera un sabor especial para esa temporada, sin embargo, el ganadero expuso que no todos los introductores son honestos en ese proceso.

No quiso revelar la cantidad de cabezas de ganado que sacrificará, pero aseguró que está preparado para cubrir la demanda de carne de sus compradores, al tiempo de señalar que probablemente la temporada concluya en los primeros días de noviembre porque se está adelantado su inicio.

