“La Constitución no admite la validez de

una voluntad popular expresada sin respetar

los principios del Estado de Derecho, ni

permite que las mayorías puedan derogar principios

fundamentales sobre los que se basa la

organización republicana del poder

y la protección de los ciudadanos.”

Ricardo Lorenzetti

“El Arte de Hacer Justicia”

Sudamericana. Buenos Aires, 2015

Dentro de las reformas que se pretenden formular a la Constitución en el mes de septiembre de 2024, aparentemente debido a que se intenta mejorar la justicia en México, que más que otra cosa, pareciera como una especia de rivalidad política, dentro de esas propuestas que se están formulando desde el Palacio Nacional, es la reconformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En primer lugar, reduciendo el número de los ministros de once que son actualmente a únicamente nueve ministros, con lo cual, se reduce la posibilidad de que los asuntos se resuelvan con mayor rapidez, es evidente que, no se puede resolver los asuntos al mismo ritmo siendo nueve ministros que los once que ahora son. Incluso, que el número de ministros que se encontraban vigentes en la década de los noventa, por lo cual, esto lo que ocasionará es que sean menos los asuntos que se resuelvan y menos asuntos que tenga el privilegio o la oportunidad de que suban hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución, por lo cual, esto inducirá a una afectación grave a la administración de justicia en México, con las consecuencias que esto representa.

En realidad, reducir de once ministros a nueve ministros, no es otra cosa que contar con un mayor control político de los miembros de la Corte, pues no es lo mismo tener que convencer o batallar con once ministros que con nueve, la reducción es para controlar a la Suprema Corte y sobre todo sus decisiones.

Además, para evitar que exista una mayor propagación de asuntos en la Corte, sobre todo que se pierda el control de los mismos, la otra propuesta es que desaparezca la conformación de la Corte en salas, ya que es de todos conocido que, la Corte resuelve casos en pleno o en las dos salas con que cuenta, y en el caso en particular, al resolver única y exclusivamente en pleno, pues se logrará un mayor control de los asuntos que se están resolviendo desde ese órgano jurisdiccional al concentrarse solamente su resolución en pleno.

De esta forma, no se ve otra alternativa para que se pueda justificar que esta iniciativa eficiente la administración de justicia, que la disminución del número de los ministros mejorará la misma, que con ello resolverán los casos con mayor rapidez y eficiencia, no hay razón alguna para reducir a nueve ministros la Corte, al contrario, cada día existen más conflictos, cada día hay más problemas que deben ser jurídicos, precisamente para que se resuelvan jurídicamente y no políticamente, porque el hecho de que no haya solución a los conflictos desde el ámbito jurídico la respuesta es política y como esta normalmente no es satisfactoria para todos, entonces, termina en violencia.

El país si está inundado de violencia no es otra cosa que, la falta de solución jurídica de los casos, que no se va a resolver o mejorar disminuyendo el número de ministros en la Corte, por ejemplo, el paro en las carreteras afectando a miles de personas, es una muestra de que se necesita de una mayor apertura en los órganos jurisdiccionales, al contrario de limitarlos, se debe de ampliar el número de estos órganos y el número de sus integrantes, pero en un país en donde prevalece la política y la voluntad de alguien, hace imposible la procedencia de la administración de justicia, de que los asuntos se resuelvan jurídicamente, por el contrario se apela a que se trate de un embudo jurídico en donde no se pueda resolver en esa vía jurídica y por ello, al saber los justiciables que no se pueden resolver los asuntos por esa vía, entonces, se opta por la vía política, y de paso, por la vía de la corrupción.

Así, la incitativa de reforma constitucional, respecto a la reducción de los ministros de once a nueve, así el futuro de un país, que desafortunadamente nosotros, la población no contamos con cultura jurídica y por eso, nadie dimensiona lo que se viene con esta aprobación que se pretende dar, en donde las cosas, no están funcionando, y menos, con estas propuestas de reforma constitucional que, lo que ocasionará es mayor rispidez en un país que esta al punto de la catástrofe jurídica. (Web: parmenasradio.org)