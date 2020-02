Exhiben dislate del Congreso en la selección del fiscal General del Estado

El aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE) Guadalupe González Vargas y el diputado del PT José Juan Espinosa Torres exhibieron los yerros que cometió el Congreso de Puebla en la selección del responsable del sistema de procuración de justicia del estado, los cuales amenazan con tumbar todo el procedimiento luego de que el primero dejó abierta la posibilidad de impugnarlo ante el Poder Judicial.

De concretarse la amenaza, sería el segundo proceso de designación del Congreso que hace frente a un juicio de amparo por parte de uno de los participantes y el tercero en ser judicializado.

González Vargas se inconformó con el llamado de atención que enfrentó de la diputada del PT María del Carmen Cabrera Camacho, por no estar certificado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), cuando el Congreso no lo estableció como un requisito de la convocatoria.

La discusión se dio en la máxima tribuna del estado en la última etapa del proceso de selección a la que se presentaron los integrantes de la terna que envió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, consisten en una comparecencia ante el pleno en sesión pública.

Cabrera, quien es presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, dejó entrever que González Vargas no podría ser fiscal General por carecer de la certificación del SNSP que exige la Constitución federal.

“No estoy de acuerdo en que el requisito previo para ser fiscal sea el de certificarme y le voy a decir por qué: muy sencillo, porque la ley reglamentaria del 21 constitucional habla de personal en activo, qué significa esto, que no es un requisito para acceder al cargo, en todo caso sería requisito para la permanencia.

“Además, no está en la convocatoria y por lo tanto yo no debía o tenía la obligación de cumplir ese requisito. Talvez, de haberlo sabido, no me hubiera inscrito y por obvias razones (ustedes) no me hubiera propuesto para ocupar el cargo”, reprochó el abogado, al recordar que el Congreso aprobó su perfil en una etapa inicial del proceso, junto con 12 aspirantes que valoró el titular del Poder Ejecutivo local antes de integrar la terna.

José Juan Espinosa pidió la palabra y desde su curul dio la razón a Guadalupe González, por lo que lamentó que María del Carmen Cabrera acusara al aspirante de incumplir ese requisito, pues con eso reconoció que el Congreso “hizo mal su trabajo” al no descartar al aspirante desde un inicio y dejarlo pasar hasta la etapa final.

“Aquí votamos esa lista de 13 en la que se incorporó el nombre del ciudadano (Guadalupe González) y la diputada presidente de esa comisión tiene (ahora) el encargo de descalificarlo.