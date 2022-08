Disfunción de la democracia representativa

La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Gustavo Petro

Con la estructura política y jurídica actual, el estado moderno ha venido perdiendo funcionalidad para la toma de decisiones trascendentales en la vida de los pueblos, sentido de dirección social, rumbo colectivo y, sobre todo, comprensión de las finalidades de la existencia humana organizada. Las formas de gobierno, republicanas o monárquicas, que lo rigen y caracterizan hacen descansar, por regla general, en un individuo -presidente, rey, o equivalentes- la toma de decisiones políticas que involucran los intereses económicos, ambientales, o culturales de los grupos sociales que conforman sus respectivas naciones; pero que, ahora, con el avance de la ciencia y la tecnología aplicadas a la industria de la destrucción, esas decisiones alcanzan a poner en riesgo hasta la existencia misma de la especie humana en el planeta. Las organizaciones encargadas de propiciar las buenas relaciones entre los Estados, como la ONU, no tienen la capacidad política para conciliar o solucionar los conflictos entre aquellos al verse superada, en los hechos, por las fortalezas políticas, económicas y militares de distintos países cuyas economías rebasan fronteras, concentran el poderío de la ciencia y las nuevas tecnologías, o de plano, se basan en la industria de la guerra. El derecho internacional vive otra de sus cíclicas crisis. Los pueblos, las grandes mayorías trabajadoras, han sido convertidos en espectadores de las decisiones y acciones políticas de los jefes de estado y las élites económicas que cultivan las guerras, de las que resultan receptores involuntarios y objeto pasivo de destrucción, sin haber sido oídos ni consultados para desatarlas.

Los participantes reales de la guerra en el campo de batalla, paradójicamente, son los hijos de esas mayorías trabajadoras convertidos en soldados que, adiestrados por el Estado en las tareas de hacer la guerra y sin la suficiente conciencia de por qué van a ella, acuden a otras tierras a destruir las vidas y bienes materiales de otros seres humanos con los cuales, en diferentes circunstancias, no tendrían conflicto alguno ni razón para agredirlos pues ni siquiera se conocen entre sí. Esos soldados maniobran y accionan poderosas armas de destrucción masiva que ellos no crearon ni diseñaron; sólo fueron capacitados y adiestrados para manejarlas. ¿Qué sentido tiene la guerra y quienes se benefician de ella? ¿Por qué razón, siendo los pueblos los que sufren los embates de la guerra, no son consultados para declararlas y hacerlas?

La historia del siglo XX acredita que las -primera y segunda- guerras “mundiales” tuvieron por escenario a la “civilizadora” Europa. Que un ejército extranjero –el de Estados Unidos (EU)- lanzó sendas bombas atómicas que destruyeron los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Que resultado de esas guerras fue la firma de los Acuerdos de Bretton Woods -localidad de New Hampshire, EU- que contienen todas las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. En tales acuerdos, se fijaron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo, para poner fin al proteccionismo del período 1914-1945; acción que se inició con la Primera Guerra Mundial, bajo consideración de que la paz se conseguiría estableciendo políticas de libre cambio en las relaciones con el exterior. Los acuerdos decidieron la creación del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyo funcionamiento se basó en la imposición del dólar estadounidense como moneda de referencia internacional a partir del año 1946.

<<Estados Unidos (EU) surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Los EU no habían sufrido las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes>>.

Con esta referencia histórica, ¿podría pensarse que en el conflicto Rusia-Ucrania se está repitiendo un patrón de actuación comercial y financiera de Estados Unidos con la guerra? Hace apenas unos días <<el presidente ruso, Vladímir Putin, ha acusado a Estados Unidos y a sus aliados europeos de convertir al pueblo de Ucrania en carne de cañón, porque necesitan conflictos para “preservar su hegemonía”; con ese mismo fin “ejecutaron el proyecto ‘anti-Rusia’, cerraron los ojos a la difusión de la ideología neonazi, a los asesinatos masivos en el Donbás, atiborraron y continúan atiborrando de armamento, incluso pesado, al régimen de Kiev (…) en aras de conservar su dominación “EU y sus vasallos se inmiscuyen groseramente en los asuntos internos de Estados soberanos, organizan provocaciones, golpes de Estado, guerras civiles”>>. (EU y aliados ocupan al pueblo de Ucrania como carne de cañón: Rusia | MVS Noticias) ¿Cuánta verdad hay en las afirmaciones del presidente ruso? Fuera de fobias por la guerra contra Ucrania, objetivamente, la historia contemporánea otorga certeza a sus dichos.

<<Ucrania recibió otros cuatro sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (Himars), de fabricación estadunidense, informó ayer el ministro de Defensa del país invadido, Oleksii Reznikov, al tiempo que Washington anunció el envío de un nuevo paquete de armas con valor de 550 millones de dólares para las tropas ucranias>>; <<El nuevo paquete para Kiev incluirá 75 mil obuses de 155 milímetros, informó el Pentágono en un comunicado>>; <<Estados Unidos anunció que el nuevo lote de armas incluirá más municiones para los Himars y para la artillería, informó a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien precisó que la ayuda militar ya rebasó 8 mil millones de dólares>>. (La Jornada: Llegan a Ucrania más cohetes Himars; EU ha enviado ayuda militar por más de 8 mil mdd).

¿Quiénes ganan con la guerra? <<Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la semana pasada, el valor de las 15 empresas armamentistas con mayores ventas del mundo –de las que nueve son estadunidenses– y que cotizan en alguna bolsa de valores, se disparó en alrededor de 81 mil 500 millones de dólares>>, según el informe Las 100 principales empresas productoras de armas y servicios militares, publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), en diciembre de 2021. (La Jornada, 3/03/2022). Dicen que lo que se ve no se juzga. Si la ayuda militar a Ucrania rebasa ocho mil millones de dólares, pero, las empresas armamentistas han incrementado su valor en bolsa, diez veces más, entonces la guerra es un gran negocio. Putin, en el negocio de las armas, no desea quedarse atrás. Este 15 de agosto, inauguró el Foro Internacional Ejército-2022, la mayor feria anual del complejo industrial-militar de Rusia, cuyas empresas, pese a las restricciones occidentales, exportaron en la primera mitad de este año armamento diverso por 5 mil 400 millones de dólares. Escudándose en un discurso “amistoso” afirmó que <<valora mucho los lazos históricamente sólidos, amistosos y de verdadera confianza con los países de América Latina, Asia y África, y ofreció a sus aliados y socios armas convencionales modernas, desde fusiles automáticos hasta carros blindados, artillería, aviones de combate y drones de asalto>>. Es decir, sea EU o Rusia, las guerras son promovidas por los intereses económicos y financieros de los complejos industrial-militares de las potencias del mundo.

Más que proféticas son esclarecedoras las palabras pronunciadas por el millonario estadunidense Warren Buffett, allá por el año 2006: <<Ciertamente está en marcha una guerra de clases […] pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra y nosotros la estamos ganando>>. Si los principales declarantes sobre la guerra son los presidentes de los Estados que la protagonizan o coadyuvan en ella; y quienes amasan grandes riquezas con la guerra son los dueños de los complejos industriales fabricantes de armas; mientras que los que van al campo de batalla son los soldados, y la población civil es la que resiente la muerte y destrucción; es dable concluir que nuestra organización social como estado y la democracia representativa como régimen de gobierno son ya disfuncionales por dos razones simples: una, expuesta por António Guterres, secretario general de la ONU: <<el mundo está a un malentendido, a un solo error de cálculo, de la aniquilación nuclear>>; dos, ¿qué candidato a la jefatura de estado ofrece hacer la guerra para obtener el voto ciudadano o, qué pueblo vota para que el jefe de estado haga la guerra?

El periodista estadunidense David Brooks dice: <<Debería ser inaceptable para todos en este mundo que dos líderes [Biden y Putin] de naciones armadas con suficientes bombas nucleares para destruir al planeta varias veces estén jugando a la guerra>>. El avance de la ciencia y la tecnología es irracional ocupada para destruir la vida. No puede seguirse avalando la filosofía del individualismo en ningún sentido, cuando la convivencia pacífica, condición básica de la existencia humana, está en riesgo de aniquilación. El futuro de los pueblos debe ser obra de los pueblos mismos. El régimen político moderno debe avanzar hacia la democracia plena: gobierno de los pueblos, no de las élites.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de agosto de 2022.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO