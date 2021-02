Discuten diputados por dejar o no el cargo para buscar otro puesto tras el resolutivo del TEPJF

En medio de confusión por el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a regidores, alcaldes y diputados no renunciar a sus cargos para buscar la reelección, este martes fue aprobada la licencia para ausentarse de puestos a cuatro legisladores que contenderán en las elecciones del próximo 6 de junio.

Quienes solicitaron separarse del cargo por el que fueron electos en los comicios de 2018 son Arturo de Rosas Cuevas, del PES; Valentín Medel Hernández, del PT; Raúl Espinosa Martínez, del PAN e Iván Jonathan Collantes Cabañas, del PRI.

Este lunes, los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF resolvieron un recurso de impugnación presentado en enero por el Partido del Trabajo (PT) en contra de un resolutivo del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que obligaba a alcaldes y diputados a separarse de sus cargos 90 días antes de que contendieran en un proceso electoral.

La determinación implica que quienes ocupen esos cargos podrán hacer campaña sin dejar las encomiendas para las que previamente fueron electos, aunque con salvedades para guardar el principio de equidad durante las elecciones.

El tema causó controversia durante la sesión ordinaria que este martes realizaron los diputados locales, ante la solicitud de separación del cargo de los legisladores mencionados.

En su oportunidad, el diputado Héctor Alonso Granados señaló que con el resolutivo del Tribunal, ya era innecesaria la aprobación de las licencias, por lo que pidió consultar el documento a fin de tener mayor certeza sobre el tema.

En tanto, Collantes Cabañas externó que había confusión en su caso, pues no sabía si pedir licencia o no para contender en el proceso electoral, ante la decisión que tomaron los magistrados de la Sala Regional.

En ese sentido, los legisladores pidieron a la presidenta de la mesa directiva Nora Yessica Merino Escamilla que el área jurídica del Congreso local realizara un análisis del tema y así se tuviera certeza de las solicitudes de separación del cargo.

En respuesta, la diputada indicó que el Poder Legislativo no es el indicado para definir el tema, al tiempo en el que refirió que el Congreso local no había sido notificado del resolutivo del TEPJF, por lo que insistió en que no era posible dar respuesta a los legisladores.

Sobre el tema, el diputado José Juan Espinosa Torres criticó que sus homólogos se enfrascaran en una discusión sobre si debían o no solicitar licencia para competir por otro cargo de elección popular y se dejaran de lado otros asuntos que, dijo, son más relevantes, como la modificación del Código Civil para reconocer a las personas que deciden cambiar de género.