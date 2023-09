Vox, Pepa Millán, se burló de su compañero diputado del Partido Sumar, Jorge Pueyo, de origen aragonés, por haber denunciado que ha vivido discriminación lingüística por hablar el aragonés, su lengua materna. El portal Huffpost.es reporta en una nota publicada el pasado 21 de septiembre, que “Millán ha criticado que Pueyo se haya ‘quejado amargamente de haber sufrido represión en el colegio’ por no poder hablar en aragonés. ‘Un diputado nacido en los 90, como yo. ¿Qué represión es de la que habla?’, ha destacado la portavoz de Vox, que ha preguntado al diputado si cree que el Congreso ‘está aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio’. ‘Luego le damos un abrazo’, ha concluido”. Todo ello sucedió en los debates en torno a un nuevo reglamento propuesto por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) por el que se deben integrar en los debates y en los escritos que el Congreso realice las otras lenguas que se hablan en España: el catalán, el euzkera, el gallego, el aragonés, entre otras. En otra nota del mismo portal, pero de un día antes, se da cuenta de otra iniciativa propuesta por el partido Vox para obligar a los diputados a hablar en castellano y así evitar que el reglamento prospere. Para ellos, según la nota, la propuesta del PSOE es una jugada política para allegarse los votos de las representaciones “separatistas” y así poder ellos formar gobierno en la crisis político electoral que viven en estos momentos. Según reporta el portal citando la iniciativa de Vox es que “‘Lo que ahora busca el Grupo Parlamentario Socialista al presentar esta proposición no es la promoción de la pluralidad lingüística en España, ni nada que tenga que ver con el bien común, sino mantenerse en el poder mediante concesiones a los partidos separatistas, aun a costa de los intereses de los españoles y de sus propios votantes’, asegura Vox en su enmienda”. Pues en realidad no se equivocan los ultraconservadores, pues el PSOE no ha permitido que pasen iniciativas anteriores en este sentido, argumentando también el asunto de la unidad española en torno al lenguaje; pero en realidad, torpedeando la exigencia de autonomía e independencia por la que han luchado regiones como Cataluña o el País Vasco, cuya identidad no es española, le pese a quien le pese. Para el caso, el Partido Popular (de derecha ¿moderada?), tampoco ha estado de acuerdo con esto. Pero, más allá de la política de ese país, que es una porquería igual que la de este y la de cualquier otro sitio, ¿es justa la demanda de estos diputados de identidades diferentes a la española? Mi respuesta es un rotundo sí; y opino lo mismo de nuestro país pues nuestra diversidad es enorme en muchos sentidos, entre ellos, una muy importante, es la diversidad lingüística.

Lo que hay que reconocerle a los diputados de Vox, es la forma en que abiertamente defienden aquello que piensan, no importa si con ello impiden que su aliado político en este instante, el Popular, logre formar gobierno; tampoco que con ello nieguen identidades e impongan, como suele suceder con el pensamiento ultra, su manera de ver el mundo. Su moral ultraderechista, que es la misma que encumbró en su momento a Franco en su país y que colocó a dictadores en diversos espacios en América Latina en el siglo pasado, tal como en Chile y Argentina, hoy empieza a ganar espacio de forma preocupante y de manera inexorable. Es justo que pongamos atención en lo que pasa en Argentina con Milei o en Italia con el gobierno ultra que tienen; ya lo vimos con Bolsonaro y con Trump. Pero, el conservadurismo que me interesa denunciar aquí no es este, que está abierto y pulsante. El que me interesa es el que ha infectado a nuestros países de América Latina desde sus independencias y que es un colonialismo rastrero disfrazado de liberalismo que lo mismo busca abrir las puertas a inversiones extranjeras, que elevar a dogma de fe el mercado y sus manifestaciones, que despojar a las comunidades originarias de tierras, tradiciones e incluso lengua, hasta desaparecerlas o “integrarlas”. Abundan ejemplos de lo anterior, pero me centraré solamente en el aspecto lingüístico.

A lo largo de la historia de nuestro país, han existido momentos de embate violento hacia las comunidades. Por mencionar algunos, podemos hablar de los procesos de conquista, de los procesos de colonización y de los procesos de independencia y de formación de nación. En todos ellos, en mayor o en menor medida, la lengua ha sido sistemáticamente atacada para eliminarla o, al menos, relegarla a un segundo plano. Federico Navarrete afirma en su libro “Hacia otra historia de América Latina. Nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas” (2018) a cuento de lo que hablamos, que las nuevas naciones fueron gobernadas por los grupos euroamericanos que habían encabezado los movimientos de independencia y concibieron gobiernos e identidades en función de su identidad cultural y étnica por lo que, al final, se definieron occidentales y cristianos. “Así -dice-, los idiomas europeos hablados por sus nuevas élites se convirtieron en las lenguas dominantes en un grado mayor de lo que lo habían sido en los imperios coloniales, aun en los casos de los países andinos, Guatemala y México en que no eran las lenguas usadas mayoritariamente por la población”. De igual manera, afirma que “en algunos países como México, Colombia y Paraguay políticos e intelectuales plantearon que estos grupos diferentes podrían ser integrados a la nación si, y sólo si, adquirían los rasgos deseables de la identidad cultural y étnica dominante, lo que implicaba su disolución como grupos étnicos diferenciados. En cambio, en otros países, se planteó desde un principio la necesidad de excluir a estos grupos de manera definitiva de las nuevas naciones, ya fuera por medio de la expulsión de su territorio o el exterminio”. El largo vaivén que han vivido las comunidades en América Latina entre programas de gobierno, persecución, anexión, contubernio, negociación, y franca rebelión, han forjado en muchos lugares identidades que se han amoldado al presente, pero que buscan permanecer a través de conservar rasgos de su cultura como su religión, costumbres, tradiciones y lenguas. Con todo y estos esfuerzos, se han perdido muchas lenguas y se han abandonado tradiciones y no necesariamente por los ritmos que tienen las culturas para el cambio, sino de manera explosiva y obligada.

En nuestro país, a diferencia de lo que vemos en la nota del Congreso Español, no se hablan en nuestras cámaras las lenguas de nuestros pueblos originarios, con independencia de que existan diputados y senadores de origen indígena- por supuesto, no incluyo aquí a Xóchitl Gálvez, que conste-. Tampoco vemos que existan traductores en los juzgados, que se editen libros de texto en todas esas lenguas o que, como mencionaba en la entrada pasada, que estén las cédulas en museos en lenguas originarias. Y sí, como me mencionó una alumna de origen chinanteco, ella sufrió la misma discriminación lingüística del diputado aragonés pues no se le permitió hablar en su lengua en la escuela. Si le rascamos, nos daremos cuenta de que es algo terriblemente común en estos días. Recordemos el caso del niño Otomí, Juan Pablo, que fue quemado por sus compañeros en una escuela secundaria de Querétaro –del que hablo en una entrega anterior–, y recordemos que quien empezó con el acoso al joven fue la maestra, que se burlaba de que no hablaba bien el español. La consecuencia de su burla fue terrible, sin duda. No señora Millán, a Juan Pablo no le alcanzará con un abrazo para estar contento. Y sí, no es que la maestra le tuviera “manía”; lo que tenía era racismo producto de que nuestro país, a imagen de otros entre los que se encuentra España, ha buscado “integrar” a las comunidades vía “quitarles lo indígena”. En su libro “México Racista, una denuncia” (2016), Federico Navarrete comenta, después de relatar el lamentable caso del ahora ex consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello, captado en pleno pitorreo de líderes indígenas porque hablaban como “Toro Sentado (SIC), el del Llanero Solitario” que detrás “de este episodio se encuentra un prejuicio que com­parten muchos mexicanos que se consideran parte de una élite ‘educada’: la identificación implícita entre hablar español ‘correc­to’ y ser ‘verdaderamente mexicano’. Esta identificación, a su vez, es producto de ‘la ideología del mestizaje’ impuesta en nues­tro país desde hace poco más de un siglo y que pretende que todos los mexicanos deben hablar un solo idioma, el castellano, y pertenecer a una sola raza: la mestiza”. Lo que le pasó a Juan Pablo, el episodio de Córdova y la discriminación de la que fue objeto el diputado aragonés, tanto en su infancia como en el Congreso, todo ello forma parte del mismo asunto: de la adopción del modelo moderno, de pensamiento único, que separa lo correcto, de lo que no lo es y que tiende a un universalismo que discrimina -o elimina en ocasiones- al otro por diferente; que argumenta una sola historia universal donde existe un antes salvaje y un después civilizado; que llama “dialecto” a las lenguas indígenas o a las de otras latitudes como en España o como el sardo en Cerdeña. De hecho, eso pasó con la nota que el portal de La Razón realizó sobre la burla de la portavoz de Vox y que cito en este espacio: “Según el diputado labordetista la sociedad española ha estado “censurando y reprimiendo toda la vida” a la gente que empleaba este dialecto regional porque no lo ha podido estudiar, ante la incredulidad y los murmullos de los diputados de Vox que tienen su escaño inmediatamente detrás del suyo”. Coloqué en negritas y en cursivas a propósito la frase “dialecto regional” para enfatizar el hecho de que, para ese diario, como para los miembros de Vox y para mucha gente en nuestro país, esas lenguas no son más que dialectos, entendido esto como algo que no llega a ser ni siquiera una lengua. Espero que quien esté leyendo esto empiece a examinar su conciencia y se dé cuenta de que también lo ha dicho o al menos lo ha pensado en algún momento. Si eso no es discriminación, no acabo de entender entonces qué es. Culmino esta entrega con un comentario escuchado hace un par de años en una conversación muy seria sobre la situación sociopolítica y económica del país: “el problema de este país es que todavía hay mucha gente que no habla español”. ¡Vaya discriminación lingüística!