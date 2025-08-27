Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasPolítica

Voy a buscar la dirigencia estatal del PRI, no estoy vetada por Moreno Cárdenas: Pozos

Delfina Pozos anunciará oficialmente su aspiración a dirigir el PRI estatal ante la militancia.
Delfina Pozos anunciará oficialmente su aspiración a dirigir el PRI estatal ante la militancia. FOTO: ES IMAGEN
Efraín Núñez

Delfina Pozos Vergara, diputada local, anunció que competirá en el proceso interno para elegir a la nueva dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, que comenzará en septiembre próximo, y negó haber sido vetada por el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. En entrevista, la legisladora también descartó que Lorenzo Rivera, padre e hijo, tengan asegurada la sucesión tras la renuncia de Néstor Camarillo Medina a la dirigencia estatal y a su militancia en el PRI el pasado lunes.

La aspirante enfatizó que “es falso que me haya vetado Alejandro Moreno; cualquier militante tiene derecho a participar en la dirigencia estatal”. Así, aseguró que su postulación está respaldada por los estatutos internos del partido y por su trayectoria política en las filas priistas.

Fuentes dentro del PRI aseguraron que Pozos Vergara asumirá la dirigencia estatal por prelación y se quedará en el cargo hasta el 15 de septiembre, tras la salida de Néstor Camarillo, y posteriormente oficializará su inscripción como candidata en el proceso de sucesión estatal del PRI, lo que abre la puerta al nombramiento de un delegado que estará al frente durante la elección interna.

La diputada también subrayó que Néstor Camarillo nunca le comunicó previamente su decisión de renunciar a la militancia priista, por lo que consideró que se trató de una decisión personal, desvinculándose de cualquier acuerdo cupular.

Sobre el futuro del partido, Pozos Vergara rechazó la versión de que la salida del exdirigente debilite de forma definitiva al PRI estatal. Afirmó que “al PRI lo vienen matando desde el año 2000 y aún mantiene presencia en todo el país”. Sostuvo que pese a las crisis recientes, la militancia PRI, especialmente en Puebla, continúa comprometida con la reconstrucción partidaria y el proceso democrático para definir a su nueva dirigencia.

El contexto en que se tomarán las decisiones internas, los nombres que se perfilan y la pluralidad de aspirantes, entre ellos la propia Pozos, marcan el inicio de una etapa crucial para el futuro inmediato del PRI en el estado, en un escenario que exige transparencia y legitimidad en el relevo.

