Director y líder sindical obtienen máximas plazas en la UPN sin acreditar estudios y sin pasar examen de oposición

El director de la Universidad Pedagógica Nacional UPN Unidad 211 Puebla, Javier Mauleon Montero y Rosa de Lourdes García Tovar, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) disponen desde este año con las más altas y cotizadas plazas en la UPN, aunque no han acreditado los estudios requeridos ni han sido dictaminados en el concurso de oposición, como lo marca el Decreto de Creación y el Reglamento de la institución.

De acuerdo al Sistema de Información y Gestión Educativa en la Consulta de Docentes (SIGED) –registro del Sistema Educativo Nacional– este 2024, Javier Mauleon Montero al momento de tomar el cargo de director de la UPN cambió su plaza de “Asociado C” al de “Titular C” –cuyo estipendio alcanza los 38 mil pesos mensuales más prestaciones– García Tovar, secretaria del FSTSE, no cuenta ni siquiera con estudios de nivel superior, pero fue beneficiada con una plaza Titular “B” TC, con una remuneración similar.

Académicos de la UPN emprendieron una jornada de alerta con desesperados llamados a autoridades estatales y federales a formalizar el concurso de oposición, detener el tráfico y las acciones ilegales para la asignación de las 36 plazas vacantes que están detenidas desde hace más de tres años, el llamado llegó a la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Jorge Estefan Chidiac, quien aseguró a los profesores –en el oficio SE-1.4.1.1 DFD/0996/2024– que se estaban atendiendo las gestiones correspondientes.

Sin embargo y de acuerdo a la respuesta de solicitud de información pública, 211200424000815, la SEP reconoció que no existieron ni existen las gestiones citadas.

Lejos, lejísimos de cumplir con la exigencia académica

De acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo del personal Académico de la UPN, el director de Universidad Pedagógica Nacional UPN Unidad 211 Puebla, Javier Mauleon Montero así como Rosa de Lourdes García Tovar, secretaria general de la FSTSE, están muy lejos de cumplir con los rigurosos requisitos.

Para obtener una plaza Titular “B” TC –que le dieron a Rosa de Lourdes García Tovar–, es necesario como requisito indispensable, tener el grado académico de Doctor, afín a la especialidad requerida, pero también haber publicado trabajos de investigación ampliamente conocidos en el medio a nivel nacional. Haber publicado cuando menos un libro de texto conocido ampliamente en el ámbito académico del país. Haber sido responsable directo de la formulación de planes y programas de estudio a nivel Licenciatura y/o postgrado y haber participado como profesor de cursos de posgrado.

En el seguimiento de esta casa editorial, la secretaria del FSTSE no aparece en el Registro Nacional de Profesiones con cédula que le acredite con estudios de educación superior para poder acceder a una plaza de profesor Titular B y desde que se le asignó la plaza, en febrero de 2024, no se ha presentado a trabajar en UPN 211.

El caso del exfuncionario de SEP y del gobierno municipal de Antonio Gali Fayad Javier Mauleon resulta aún más cuestionable, pues al llegar a la dirección de la UPN, cambió su plaza por una superior (tenía asignada una plaza TC Asociado C).

Mauleón cuenta con la licenciatura en Ingeniería Industrial con cédula 2487568 por el Instituto Tecnológico de Puebla (I.T.R.) desde el año de 1997 y fue hasta este 2024 que obtuvo una maestría con la cédula 14100577 en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, A.C. Por lo que, sin estudios ni grado de Doctorado accedió al más alto nivel de plaza para un profesor universitario en UPN.

Los requisitos para esta plaza son: grado mínimo de Doctor afín a la especialidad requerida. Haber publicado trabajos de investigación ampliamente conocidos en el medio nacional de su especialidad así como gozar de cierto prestigio internacional en el área. Haber publicado más de un libro de texto conocido y utilizado nacional e internacionalmente. Haber organizado y dirigido grupos importantes de investigadores. Haber sido responsable directo de la formulación de planes y programas de estudio a nivel licenciatura y postgrado. Haber participado como profesor invitado tanto en el país como en el extranjero. Ser profesor de cursos de postgrado.

La nueva plaza de Javier Mauleon Montero fue cuestionado por la comunidad académica que hizo llegar a esta Casa Editorial una captura de pantalla de consulta en la plataforma de la SIGED que mostraba la ficha de la plaza 077439E921700.0803569 y que además denunciaba:: “JAVIER MAULEON SE AUTOASIGNA PLAZA TIEMPO COMPLETO TITULAR C EN LO OSCURITO Amigas y amigos les compartimos con profundo pesar que el flamante director de UPN Unidad 211 Puebla Javier Mauleon Montero en contubernio con las autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior, se sirvió con la cuchara grande, qué digo grande, copeteada y se autoasignó una plaza titular C tiempo completo, cuando al 14 de febrero de 2024 tenía una plaza Asociado C tiempo completo, es probable que sea por sus grandes relaciones en SEP. Ya sabemos que presume su parentesco familiar con el subsecretario de educación superior Miguel Ángel Fernández Pérez. Cómo pudo pasar de asociado C a titular C. Parece que había otros con más derecho. Incluidos los que ingresaron por concurso de oposición.¿Cómo se sentirán los maestros de UPN con más de 25 años de servicio que no se han promovido? Seguiremos informando”.

SEP retrasa gestiones y convocatoria para concurso de plazas

Desde hace más de dos años, académicos de la UPN emprendieron una cruzada contra las “negociaciones” así como el tráfico con las plazas que se asignan sin concursar a personas sin perfil y por acuerdos políticos. Acudieron ante el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el gobernador Salomón Céspedes Peregrina así como a titulares de la SEP estatal y federal con la urgente exigencia a que se emitiera la convocatoria para el concurso de las plazas que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), fondo que apoya a las entidades para el pago de nóminas de personal. Acusaban que las plazas estaban siendo asignadas a los allegados al gobierno de Puebla y exfuncionarios de la SEP, en medio de actos de corrupción y nepotismo, violentando la normatividad de la UPN a nivel nacional.

El concurso de oposición es la única vía legal para el ingreso del personal académico de acuerdo con los términos del Decreto de Creación y el Reglamento interior de trabajo del personal académico. Al día de hoy, la SEP estatal ha retrasado la convocatoria y las formalidades para el concurso de plazas, aunque ha sido una exigencia permanente de la comunidad académica de la UPN.