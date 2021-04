Director jurídico del DIF Tehuacán está demandado por, supuestamente, negarse a reconocer a su hija

Tehuacán. El director del área jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Omar Pérez Montoya, enfrenta un proceso civil desde 2016, se le acusa de negarse a reconocer a su hija, de siete años de edad, por lo que la madre de la menor decidió hacer público el caso por considerar que el funcionario aprovecha su situación para retrasar el avance del juicio y el resolutivo final.

Omar Pérez Montoya, de profesión abogado, estaría evadiendo su responsabilidad prácticamente desde que la menor nació, según dijo la madre de la niña, motivo por el cual decidió iniciar el juicio civil a fin de obligarlo a asumir su deber y cumplir con la manutención de la pequeña.

Para la afectada es inadmisible que, a pesar de este antecedente, se le haya contratado en el DIF, institución que se supone vela por los derechos de la familia y busca que exista armonía en los hogares, pues el hombre no parece tener la menor intención de hacerse responsable de hija.

- Anuncio -

Indicó que ha buscado al presidente municipal sustituto, Andrés Artemio Caballero López, para pedirle que analice ese caso y medie para que el director jurídico del DIF cubra lo correspondiente a la pensión alimentaria de la niña, pero el alcalde se niega a recibirla, lo cual le hace pensar que existe protección hacia el denunciado.

El expediente 617/2016 no tiene un avance para resolución desde hace cinco años, lo cual la afectada atribuye a que Omar Pérez cuenta con buenos amigos en los juzgados y otras dependencias, algo de lo que él mismo presume, manifestó.

Si bien reconoció que parte del retraso obedece a la situación de la epidemia que complica las diligencias, consideró que ya es mucho el tiempo que el juzgado tiene sin emitir su veredicto, por lo que llamó a las autoridades competentes a intervenir para que se resuelva su caso, así como al alcalde a no dar apoyo a una persona que se niega a responder como padre, pues si así actúa con su propia hija no es posible que sea sensible ante hechos de violencia en otras familias.