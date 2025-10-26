Domingo, octubre 26, 2025
Se recrudece conflicto en el ITT, el director no acudió al diálogo

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán mantienen la vigilancia del plantel durante el paro estudiantil que demanda la destitución del director
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. El conflicto en el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) se recrudece tras la ausencia del director Sergio Villafuerte Palavicini al diálogo programado para el sábado en la presidencia auxiliar de Santa María Coapan, lo que incrementó la inconformidad de los estudiantes en paro estudiantil.

Los paristas habían encarado al director tras ofrecer una rueda de prensa en la que se mostró dispuesto al diálogo. Sin embargo, Villafuerte argumentó que no fue notificado vía telefónica de esa reunión, lo que los estudiantes interpretaron como la más clara muestra de negativa a dialogar y reiteraron su exigencia de que sea destituido.

La situación se agravó después de que uno de los alumnos sufriera una fractura en el brazo cuando realizaba un rondín nocturno de vigilancia el viernes por la noche. El accidente ocurrió debido a la falta de energía eléctrica en varias zonas del plantel, lo que obligó al joven a utilizar una bicicleta sin la visibilidad adecuada.

Los alumnos informaron del diálogo programado a través de su página de Facebook, indicando que los directivos tenían conocimiento. Sin embargo, la página oficial de la institución emitió un comunicado señalando que Villafuerte no recibió ninguna llamada telefónica para informarle de ese encuentro.

Para los paristas, el director fue notificado en tiempo y forma, dentro de su horario laboral y por los canales oficiales. Lamentaron su falta de compromiso y consideraron que “negar una notificación que sí existió es un acto que solo busca evadir su responsabilidad y la rendición de cuentas”.

Los estudiantes mantienen la vigilancia de las instalaciones las 24 horas con un servicio de energía eléctrica deficiente. El personal de seguridad privada que daba vigilancia al inmueble fue retirado y se llevó las llaves para acceder a los sistemas de activación de la iluminación.

Aunque lograron activar la energía, persisten zonas sin luz que obligan a hacer recorridos constantes para evitar actos de vandalismo o agresiones contra los estudiantes. Para esa vigilancia, los alumnos se turnan en los recorridos, situación que ya generó un accidente.

El joven que sufrió la fractura requiere una intervención quirúrgica. Realizaba su recorrido asignado utilizando una bicicleta cuando por la falta de visibilidad cayó y se lesionó.

Los paristas anunciaron la continuidad del paro estudiantil y exigieron a la Dirección General de Institutos Tecnológicos que tome con seriedad este conflicto y envíe personal con capacidad para tomar decisiones, dado que consideran que no hay otra manera de avanzar hacia una solución.

