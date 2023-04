Como director de cine y narrador, Carlos Trujano se asume como un observador

Carlos Trujano se asume como un observador. El reconocido cineasta y guionista, quien por tercera ocasión está nominado al Ariel por el cortometraje Medusa, se presenta como un observador que escribe, como un narrador que cuenta lo que ve detalladamente, que crea una narrativa que existe por sí misma y está terminada.

Al presentar de su primer libro de cuentos titulado Ficciones innecesarias, publicado como parte del programa Canasta de escritoras y escritores poblanos del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, propuso que conocer un espacio a profundidad le permite desarrollar de manera más profunda las temáticas, en la idea de que lo “local es lo universal”.

Acompañado por Magdalena Moreno, directora de la Compañía Titular de Teatro del Complejo Cultural Universitario, el realizador y guionista prosiguió que solamente conociendo el contexto se puede hacer “una disección más profunda de él”.

Luego, durante una entrevista, cuestionado sobre esta posición de observador, el director del cortometraje Desaparecido con el que fue nominado a la Diosa de Plata en 2017 señala que cada vez más se asume como tal.

Notó que en el caso del cine, algo que permea a la obra es el scouting –exploración- que aunque suene muy frío puede cambiarlo todo. “Cuando conoces un lugar, a la gente que está ahí, la película puede cambiar el rumbo. Nos pasó ya con unos cortos. La idea de un observador cada vez la encuentro más”.

Incluso, refirió que de regreso a Puebla, luego de un viaje hecho recientemente, esta idea de observador le permite mirar a la ciudad y a su Centro Histórico con “una mirada más fresca”.

“Es como permitirse, dejarse estimular por todo lo que está afuera, que para mí es importante, no me asumo como de Puebla, pero de los 27 años que he estado aquí hay una gran cercanía con lo pasa, soy metiche y entrometido, hay cosas que veo que no me gusta quedarme con una primera mirada, y eso me permite también ver más de lo que está ahí”.