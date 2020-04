Directivos y personal del IMSS San José se enfrentan a golpes por falta de material y equipo; un residente y una enfermera dieron positivo a coronavirus

La tarde de este martes, un grupo de trabajadores del Hospital de Especialidades del IMSS “San José” intentó parar labores por la falta de insumos y materiales básicos que los expone a ser contagiados por Coronavirus; sin embargo, dicha protesta terminó a golpes entre médicos, enfermeras y directivos por la falta de respuesta, a la par que retuvieron a reporteros a fin de evitar que la información saliera del lugar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas, cuando el líder sindical Sergio Herrera Vázquez se reunió con trabajadores inconformes que acusaron a la delegada del Seguro Social, Aurora Treviño García, de irse de vacaciones a Monterrey en plena crisis sanitaria, y de no distribuir cubrebocas, guantes, gel antibacterial, lentes, batas y otros insumos que necesitan para laborar.

En uno de los pasillos del nosocomio, el médico Valera encaró a Sergio Herrera y explicó que la protesta de sus compañeros es por la falta de material y equipo, que es responsabilidad de la empresa proporcionar.

“Es imposible continuar si no tenemos lo indispensable. No es una situación privativa de la sección, sabemos que es un problema a nivel nacional y no queremos vernos en la situación de parar labores”, advirtió, de manera contundente.