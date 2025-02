Vecinos de la colonia Loma Linda denunciaron que directivos de Agua de Puebla fomentan desabasto para beneficiar negocios de pipas. En un comunicado acusaron que la concesionaria ha ignorado la queja de falta de suministro desde hace más de un mes, a pesar de que usuarios están al corriente en los pagos.

En un pronunciamiento dirigido a medios de comunicación, vecinos del sur de la capital exigieron a la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado Agua De Puebla o Concesiones Integrales resarcir el grave daño a habitantes por la falta del recurso.

Explicaron que este día cumplen ya la quinta semana sin tener agua potable en Loma Linda y que colonias colindantes al sur de la ciudad se encuentran con un suministro menor e intermitente, cada vez más pausado en días y en algunas demarcaciones “sin una gota de agua” por más de un mes, aunque hayan cumplido puntualmente con los pagos.

Señalaron que la empresa Agua de Puebla ignora las quejas, por lo que vecinos acusaron que la prolongación de solución de la empresa podría obedecer a “una estrategia de negocio” que solo beneficia el lucrativo esquema de piperos. “Algunos por la laguna de San Baltazar, por contaduría de la BUAP con pozo de SOAPAP, incluso desde municipios como Cuautlancingo y Cholula”, señala el comunicado.

Vecinos afectados entrevistados aseguraron a La Jornada de Oriente que las empresas de pipas y choferes ya tienen como exigencia que el servicio sea solicitado con dos o tres días de anticipación, dada la demanda que ahora registran.

“No podemos vivir sin agua; la prórroga de solución de Agua de Puebla al abasto de agua solo beneficia a los negocios de pipas, pues a usuarios nos obligan a pagar de 580 pesos a 850 pesos un camión de 5 mil litros”.

Este gasto también se suma al daño que causa el agua sin tratamiento y “de mala calidad”, “agua pesada” que la empresa Agua de Puebla distribuye, que en cortos plazos de tiempo provocan la concentración de sarro en tuberías de los hogares, obligando a los usuarios a gastar permanente en mantenimiento para tuberías, boilers, lavadoras, entre otros productos que utilizan agua potable

“Como usuarios exigimos a la empresa Agua de Puebla que de manera inmediata inicie el suministro de agua potable suficiente y de calidad, pague el costo de las pipas de agua, ya sea deduciendo del recibo de agua, o en su caso la misma empresa las mande a los usuarios”, exigieron.

Desabasto de agua provoca huachicoleo: ASA

María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), reveló que desde fin del año 2024 a la fecha ya suman al menos 300 quejas de habitantes de colonias que sufren un desabasto de agua importante, un alza en las tarifas y la necesidad de recurrir al abasto irregular de agua con negocios piperos.

Ochoa dijo compartir el recelo de vecinos de Loma Linda sobre el conveniente beneficio de negocios de pipas propiciado por Agua de Puebla. “Nosotros también sospechamos de este ilegal esquema de negocio al que es sometida el agua. Para nosotros es un “huachicoleo” vil. Mientras el acceso al agua no sea considerado un derecho humano, tendrá el carácter de una mercancía millonaria”, dijo.

Aseguró que el esquema ilegal se multiplicará pues la extracción del agua subterránea no cuenta con ningún control. “¿Quién tiene un verdadero control de piperos? ¿Quién lleva el control de la extracción de agua?, ¿de los pozos de donde se extrae el líquido y de la calidad de esa agua?”, cuestionó

Dijo que como ASA han recibido denuncias de que en San Francisco Totimehuacán hay pozos donde los piperos se forman para sacar el agua, pero esos pozos son ilegales, no aparecen en ningún padrón permitido. “¿Y si tuvieran algún permiso, también incluirían la autorización para la venta de agua? ¿qué calidad tienen esos pozos, qué aforo, qué profundidad, qué cantidad de agua tiene?, y sobre todo: ¿Cuánta agua está permitido explotar? Todo esto no está controlado porque hay muchos pozos que la Comisión Nacional del Agua no tiene registrados”, acusó.

La ASA llamó a autoridades a tomar el control de este negocio ilegal que prolifera a vista de todos.

Este diario documentó que Jordi Bosch Bragado fue designado como director de la empresa Agua de Puebla o Concesiones Integrales, en sustitución de Héctor Durán Díaz, quién dejó el cargo el pasado 17 de diciembre en medio de un escándalo por supuestas investigaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en su contra. Ochoa insistió que con Bosch Bragado director de Concesiones Integrales se agudizará la crisis en la gestión del agua en Puebla, dado su historial en la capital del estado de Coahuila, donde se privatizó el servicio antes que en la ciudad de Puebla.