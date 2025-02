Directiva de Morena debe dirimir afiliación de Yunes, sentencia Sheinbaum

Ciudad de México. La polémica a causa de la afiliación a Morena de personajes como el senador Miguel Ángel Yunes Márquez —ex panista— debe resolverla las instancias directivas del partido, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pregunta sobre el que el legislador —cuyo voto fue fundamental para aprobar la reforma judicial— se sumó a Morena y las críticas que esto suscitó de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, la jefa del Ejecutivo federal confió en que el Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda llegue a una resolución y mantenga la unidad.

“Tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia para dirimir cualquier problema que haya interno. Entonces, Morena es un partido muy fuerte, muy sólido. Y bueno, pues tiene que resolverse este tema, ¿verdad? Porque sí hay distintas opiniones”.

La mandataria evitó pronunciarse sobre la afiliación de Yunes Márquez. “Se lo dejo a la presidenta de Morena (Luisa Alcalde). Yo creo que a mí me toca desde la Presidencia fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia”.

Afirmó que corresponde dirimir ese asunto a quienes están hoy al frente del movimiento, al igual que mantener la unidad y los principios del partido.

“Ya ellos tendrán que decidirlo. Sí, pues tendrán que decidirse al interior. Miren qué bueno que haya debate. No hay pensamiento único al interior de Morena y eso también es bueno. Y que en todo caso haya debate y que se defina en esa discusión qué es lo que le conviene a Morena”.

