Diputados del PRI, PAN y PRD votarán en contra de la Reforma Eléctrica; ya se comprometieron, presume líder de Coparmex

Los diputados federales poblanos de PRI, PAN y PRD ya se comprometieron a votar en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo Rubén Furlong Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En entrevista, el líder del sindicato patronal indicó que los legisladores de esos partidos aseguraron que no faltarán a la sesión en la que se voten las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ayer el centro empresarial les envió cartas a los representantes populares de Puebla, en las cuales les solicitó no aprobar la citada reforma, argumentando un escenario prácticamente catastrófico si cambian las reglas actuales.

“Afortunadamente los diputados del PRI, del PAN y del PRD están comprometidos asistir y a votar en contra. Las cartas también se les mandan a todos los que representan a Puebla porque queremos que tengan una última oportunidad de ver la información, de revisarla y de analizar las consecuencias de su voto… Necesitamos rechazarla esta y que juntos se pongan a diseñar una con una visión más a futuro, con una visión de energías limpias, con una visión de energía y de luz que llegue con suficiencia y a precios accesibles a las familias”, refirió.

A decir del dirigente de Coparmex, el modelo energético del país necesita evolucionar porque no es perfecto, pero sin necesidad de hacer una reforma constitucional.

Desde su perspectiva, basta con hacer adecuaciones a las leyes secundarias para que no pase lo que ocurrió en España (donde los precios de la electricidad se han disparado).

“Ese tema que tú mencionas (de encarecimiento) puede ser que sea cierto (si no hay reforma), por eso hay que sentarse y suavizarlo y hacer los ajustes”, declaró.

Recientemente Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, indicó a La Jornada de Oriente que, de no aprobarse la reforma eléctrica en los términos propuestos por el gobierno federal, para el año 2029 las empresas privadas tendrán el control del 84 por ciento de la generación de energía en el país y la Comisión Federal de Electricidad solo el 16 por ciento.

Hasta el 2020, la participación de la Comisión era del 39 por ciento y de 61 por ciento la de los particulares. Las proyecciones muestran que dentro de siete años ellos aumentarían su dominio en 23 puntos porcentuales.

De cumplirse estos pronósticos, México podría llegar a una situación similar a la de España, donde firmas como Iberdrola elevan los precios, sin que el Estado pueda contener el abuso.

Añadió que otro riesgo es que si las empresas privadas entraran de lleno a la generación de electricidad, no llevarían este servicio a las poblaciones donde la gente no pueda pagar su recibo de luz, porque no les sería redituable.