Diputados de MC rechazan fijar postura sobre la legalización del aborto en Puebla

Los diputados electos de Movimiento Ciudadano (MC) se negaron a fijar postura sobre la legalización del aborto en Puebla, al argüir que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la despenalización para todo el país no es clara.

Además, explicaron que MC no ha determinado a nivel nacional la posición que asumirá en el tema, por lo que esperarán un acuerdo interno antes de manifestarse a favor o en contra de la medida.

El pronunciamiento lo emitieron Fernando Morales Martínez y Fedra Suriano Corrales, quienes integrarán la bancada de ese partido político en el Congreso de Puebla a partir del miércoles próximo, fecha en la que se instalará la LX Legislatura local.

“Hay muchas lagunas en este fallo de la corte, en esencia es un fallo en función de una ley ya aprobada en el estado Coahuila, consistente en que no puedes penalizar a una mujer por abortar, no la puedes meter en la cárcel, pero entonces ahí viene la pregunta jurídica, ¿lo que no es sancionado es permitido?”, cuestionó Morales.

Además, dijo que uno de los ministros que participó en la discusión del tema la semana pasada manifestó que la despenalización no significa que la SCJN permita el aborto.

