Diputados federales por Puebla destacan respaldo a ley contra nepotismo y reforma judicial en su informe

Los 18 diputados federales por Puebla realizaron este lunes un informe conjunto de labores en el que destacaron el respaldo a iniciativas propuestas por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, entre las que destacan la del Poder Judicial que permitió la elección de ministros y magistrados, la Ley de Bienestar, que otorga rango constitucional a los programas sociales y la pensión universal, así como la prohibición de la reelección y el nepotismo electoral.

Durante el acto realizado en el teatro del Complejo Cultural Universitario de la UAP, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila afirmó que se trató de un ejercicio inédito el informe de los diputados poblanos en su conjunto, y es el primero que se hace en el país.

Monreal Ávila expuso que el trabajo de los diputados federales de Puebla se expresa con una anécdota de uno de sus viajes al estado en la que un ciudadano lo increpó al preguntarle qué han hecho los legisladores en San Lázaro.

Dijo que le contestó al ciudadano que los diputados de Puebla han respaldado las reformas que han permitido la política social más grande que ha habido en la historia del estado. “El próximo año será un billón de pesos distribuidos entre los sectores más desprotegidos”, acotó.

Refirió que los legisladores poblanos le dieron el respaldo a la reforma constitucional que reconoció a los pueblos originarios, logro que había tenido siglos de resistencia en el país.

Expuso que también se logró por primera vez el derecho a la igualdad sustantiva en el Congreso de la Unión, además de reformar el artículo 39 y 40 para que ningún gobierno extranjero o agencia podrán ser injerencista en México.

“En Puebla los diputados son guerreros para defender el presupuesto de su estado. Y le dije quiere que le siga. Hemos logrado colocar en el proceso de transformación a nuestro país. Lo que han hecho los diputados poblanos es enorme. Lo más importante es que mantenemos la unidad con la comandanta Claudia Sheinbaum. Los Diputados no tenemos titubeo en apoyar a nuestra presidenta”.

Expuso que entre las reformas pendientes se encuentran las reformas a la ley aduanera, arancelaria y el paquete fiscal, así como a la de Salud y de Amparo.

El coordinador parlamentario agregó que, a su juicio, Armenta Mier está llamado a ser “el mejor gobernador que ha tenido Puebla en su historia”, y reconoció la colaboración del alcalde de la capital, José Chedraui Budib, en la transformación del estado. Subrayó también que los diputados federales de Morena promoverán un presupuesto superior a los 132 mil millones de pesos para Puebla en el próximo ejercicio fiscal.

En el mismo acto, José Antonio González Hernández, coordinador de los diputados poblanos de Morena, puso énfasis en la recién aprobada prohibición de la reelección y del nepotismo electoral, temas cruciales para impedir que la política siga siendo un negocio familiar. Mencionó otros avances como la reforma en vivienda para trabajadores y la protección de los derechos de los animales como seres sintientes. También se reconoció la reforma sobre la guardia nacional, áreas estratégicas estatales y la declaración de inimpugnabilidad de la Constitución.