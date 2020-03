Diputados faltistas impiden al Congreso de Puebla sesionar para discutir sobre la pandemia

Por la ausencia de siete de nueve diputados, la Comisión Permanente del Congreso de Puebla no pudo sesionar para desahogar los exhortos y pronunciamientos que prepararon los legisladores en torno a la pandemia del coronavirus (Covid–19), los cuales formaron parte de una lista de 42 asuntos que no pudieron ser atendidos.

Los diputados Mónica Rodríguez Della Vecchia, Carlos Alberto Morales Álvarez, José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados acusaron una falta de responsabilidad por parte de los faltistas, mientras los dos últimos afirmaron además que hubo un “sabotaje” de la alianza legislativa que encabeza Morena.

Mónica Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente y líder de la fracción del PAN, informó que se ausentaron de la sesión Vianey Garcia Romero, Guadalupe Muciño Muñoz, María del Carmen Saavedra Fernández e Iliana Paola Ruíz García, integrantes de la bancada de Morena.

Tampoco acudieron al llamado, prosiguió, los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) José Miguel Trujillo de Ita y Mónica Lara Chávez, ni el diputado del PRI Nibardo Hernández Sánchez.

Acompañada por el secretario de la Comisión Permanente, Carlos Alberto Morales de Movimiento Ciudadano (MC), Mónica Rodríguez lamentó que los representantes populares dieran prioridad a otros asuntos “antes que cumplir con su responsabilidad en estos momentos críticos”.

De paso, manifestó que el Congreso no puede paralizarse en el periodo de crisis por el que atraviesa el estado y el país en materia de salud pública, debido a que sus integrantes dan voz a los ciudadanos.

“Con su ausencia impiden que se lleve a cabo este foro, que es la comisión permanente, en un momento muy importante en el que hace falta más que nunca que el Congreso del estado haga escuchar la voz de los ciudadanos”, enfatizó la diputada albiazul, quien recibió el respaldo de Morales Álvarez.

Piden medidas económicas

Los exhortos relacionados con el coronavirus los promovieron seis diputados con el objetivo de solicitar al gobierno del estado y a los 217 municipios medidas para aminorar el impacto económico que tendrá en empresas y familias la suspensión de actividades ocasionada por la pandemia.

José Juan Espinosa, del grupo parlamentario del PT, propondría exentar el pago de derechos del cambio de placas, eximir el pago del Impuesto al Hospedaje y extender condonaciones de 50 por ciento al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, medidas con las que coincidió el diputado sin partido Iván Jonathan Collantes Cabañas.

En tanto, el panista Raúl Espinosa Martínez pediría un plan emergente para la protección del empleo y el desarrollo económico local, con la finalidad de que las empresas no se vean afectadas y los trabajadores no pierdan sus fuentes de ingresos, mientras el legislador sin partido Marcelo García Almaguer sugeriría protección a las personas que no cuentan con seguridad social.

A su vez, Héctor Alonso de MC solicitaría al gobierno de Puebla un informe sobre los protocolos de prevención, atención, aislamiento, reacción, vigilancia, monitoreo, propagación y medidas necesarias que se establecieron en favor de la población.

Dos exhortos más los promovieron Mónica Rodríguez y Nibardo Hernández para demandar a la Secretaría de Salud estatal abastecer a todos los hospitales y centros médicos del estado del material necesario para el tratamiento y cuidado de las personas infectadas por Covid19, así como para la protección de los trabajadores del sector.