Insta Morena a sus diputados a transparentar contrato con Agua de Puebla

La dirigencia de Morena en Puebla hizo un llamado a los diputados que lleven a cabo una investigación a fondo sobre el título de concesión de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que desde hace una década tiene privatizado el servicio de agua, drenaje y saneamiento en Puebla, para que de forma transparente se informe a la ciudadanía de este convenio.

Lo anterior, luego de que el Congreso del estado determinó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), así como el director de Concesiones Integrales o Agua de Puebla -razón social como mejor se le conoce- comparezcan ante la actual legislatura.

En rueda de prensa, efectuado en las oficinas del partido de izquierda, la líder estatal Olga Lucía Romero Garci-Crespo dijo que los poblanos tienen derecho a conocer los convenios entre el gobierno y la empresa, no sólo para estar informados, sino crearse una opinión propia de lo que ocurrió con la privatización del suministro de agua.

“Estaremos pendiente que esto ocurra, espero que sea a la brevedad, para apoyar en lo que se pueda después de la comparecencia que tenga el SOAPAP”, declaró.

En otro tema, la dirigente estatal aplaudió que el gobernador electo Alejandro Armenta Mier consulte al secretario de Seguridad federal electo, Omar García Harfuch, la designación del titular de la dependencia en Puebla.

Incluso, comentó que los tres perfiles a presentarse ante Harfuch deben cumplir con algunos requisitos, como la experiencia y el desempeño en su vida profesional, sin embargo, admitió que “sería buenísimo” que el próximo secretario de Seguridad en el estado sea originario de Puebla.

“Lo más importante es la humanidad, la entrega al servicio público y que sea una persona honorable, que tenga el punto de vista por parte del próximo secretario de Seguridad Pública federal electo es un punto muy importante, porque es una persona con mucha importancia y no tengo duda alguna que serán los mejores perfiles para que Puebla pueda decidir”, declaró.

El aborto está legalizado en Puebla; no hace falta despenalizarlo

En tanto, el secretario General de Morena, Agustín Guerrero, reconoció que en Puebla hace falta homologar el Código Penal del estado para que se despenalice el aborto en Puebla.

No obstante, dejó en claro que desde el año 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia de orden nacional para no criminalizar la práctica del aborto el país, para respetar la voluntad de las mujeres.

De tal manera, insistió que en Puebla “no se necesita tener una reforma para tener una práctica segura de la interrupción legal del embarazo, porque tenemos dos decisiones que operan la SCJN y el protocolo de los servicios de salud de hospitales públicos de brindar la atención a cualquier mujer”.

A poco más de 60 días que asuma la próxima legislatura, Agustín Aguirre anticipó que el gobernador electo Alejandro Armenta Mier confirmó que la despenalización del aborto será parte de su agenda, hay voluntad y se platicará con la nueva fracción parlamentaria de Morena para presentar la propuesta “sin problema”.

Negó que en Puebla exista alguna mujer en prisión por interrupción del embarazo y afirmó que el hecho de que algunas mujeres sigan acudiendo a clínicas clandestinaS e insalubres es por falta de conocimiento e información, debido a que en Puebla esta práctica es legal en hospitales estatales y federales.

“El aborto no es un problema de salud en Puebla, y no se necesita la reforma para la interrupción del embarazo, pues se cuenta con un protocolo para otorgar el servicio de manera legal, no hay necesidad de que las mujeres vayan a aplicarse un aborto de manera clandestina”, concluyó.