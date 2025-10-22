Diputados de la 4T protegen a Concesiones Integrales; no se respetó formato para solventar dudas: Pozos

La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, acusó a los diputados de la 4T de proteger a los directores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y de Concesiones Integrales, Gustavo Gaytán Alcaraz y Jordi Bosch Bragado, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso del estado. Sostuvo que no se respetó el formato acordado para solventar dudas y respuestas de los legisladores.

Pozos aseguró que, aunque la sesión del lunes anterior contemplaba rondas de preguntas, réplicas y contrarréplicas, la presidenta de la comisión, Guadalupe Vargas Vargas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dio por concluido el ejercicio en cuanto intervinieron todas las fracciones parlamentarias, sin permitir que los legisladores agotaran todos sus cuestionamientos ni que los ponentes respondieran completamente.

Puedes leer: Colectivos preparan denuncia penal contra Concesiones Integrales por realizar descargas contaminantes al Atoyac

La priista afirmó que el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política establecía que la presentación concluiría únicamente hasta que ambos directivos dieran respuesta a todas las preguntas formuladas, pero dicho compromiso no se cumplió. “Se justificaron diciendo que enviarían las respuestas por escrito, pero eso no garantiza nada”, reprochó.

Como ejemplo, recordó que la diputada María de la Barreda Angón, también del PVEM, se inconformó porque, a casi un año de la primera comparecencia de los mismos funcionarios, Gustavo Gaytán no ha respondido por escrito las preguntas que se le plantearon desde noviembre pasado. “No hay certeza de que esta vez las contesten”, subrayó.

Pozos calificó la comparecencia como un “día de campo” o un acto mediático para favorecer a la empresa operadora del servicio de agua, a la que se le extendió el convenio modificatorio hasta 2027, mientras que los usuarios no obtienen prórrogas para cumplir con sus pagos.

El dirigente estatal del PRI, Juan José Justo Ortega, respaldó la postura de la legisladora y reconoció su defensa de los usuarios del servicio de agua potable ante lo que calificó como un proceder desigual del Congreso local.

Consulta: Se le da plazo hasta 2027 a Concesiones para cumplir con saneamiento y calidad en servicio de agua