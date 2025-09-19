Diputado propone cárcel de hasta 15 años por reclutamiento de personas en Puebla

El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla, a fin de tipificar y sancionar con hasta 15 años de prisión el delito de reclutamiento de personas. El objetivo es inhibir delitos como la desaparición de 12 personas ocurrida a principios de septiembre en el municipio de Amozoc, quienes presuntamente fueron engañadas mediante una falsa oferta de empleo difundida en una página de Facebook.

La iniciativa del legislador busca que la entidad tenga un marco legal que permita castigar de manera ejemplar a quienes enganchan y reclutan ciudadanos, especialmente en contextos de vulnerabilidad, para ser utilizados por grupos criminales. Villegas Mendoza enfatizó que la propuesta contempla penas agravadas en caso de que las víctimas sean menores de edad o se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

“Presenté una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento. En ningún estado está tipificado. Propongo penas de hasta 15 años y pueden aumentar en caso de menores de edad o personas vulnerables. Esto a raíz de lo que ocurrió en Amozoc”, detalló el legislador. Aunque las 12 personas desaparecidas en Amozoc lograron regresar a sus hogares, el diputado subrayó que cientos de víctimas similares no corren la misma suerte, ya que el reclutamiento aún no está reconocido como un delito, lo que permite que muchas personas permanezcan en calidad de desaparecidas.

Insistió en que cada municipio debe asumir responsabilidad sobre la seguridad en su territorio y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Hace unos días, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó que las personas fueron captadas a través de una oferta laboral publicada en Facebook, aunque no se ha localizado un centro formal de reclutamiento en Amozoc, por lo que las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el lugar exacto donde fueron entrenadas las víctimas.

El diputado reiteró que iniciativas como la presentada son necesarias ante el aumento de procesos de reclutamiento delictivo mediante engaños en plataformas digitales, una tendencia que se ha convertido en un grave foco rojo para las autoridades estatales y federales. Su aprobación, dijo, podría marcar un precedente a nivel nacional y fortalecer la lucha contra la desaparición de personas en Puebla.