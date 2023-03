Diputada Eufrosina Cruz presenta en Puebla libro “Los Sueños de la Niña de la Montaña”

La diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza presentó ante jóvenes poblanas y poblanos su libro ‘Los Sueños de la Niña de la Montaña’, en el Teatro de la Ciudad, como parte de las actividades impulsadas por el ayuntamiento de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez con motivo del mes de la mujer.

La legisladora priista invitó a las y los jóvenes y menores asistentes a entender que “origen no es destino” a tomar las riendas de su propia vida y a “que no permitan que nadie les diga que no se puede”.

Por su parte, el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez expresó que en esta obra se muestra que “las barreras, los estereotipos, los usos y costumbres, las herencias históricas pueden y deben también algunas de éstas romperse”, a fin de mejorar y superar las condiciones sociales.

Comuna capitalina reconoce con premio “Natalia Serdán” a Olimpia Coral

La activista Olimpia Coral Melo recibió el Premio Municipal a la Mujer “Natalia Serdán”, distinción que reconoce el valor social e histórico de su activismo por la erradicación de la violencia digital de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Coral Melo recibió el Premio Municipal “Natalia Serdán”, aseveró que dicha distinción no reconoce a una sola mujer, sino a toda una causa que sigue pie de lucha por el derecho a la intimidad, porque “la Ley Olimpia no soy yo, no es nada más un movimiento legislativo, es un movimiento político que aspira a que las niñas y las mujeres estemos seguras en internet y a no mercantilizar más nuestros cuerpos”.

Coral Melo ha inspirado la Organización Mujeres contra la Violencia de Género en Puebla, el Frente Nacional por la Sororidad y, por supuesto, la Ley Olimpia, para prevenir y sancionar la violencia virtual, así como acompañar a las mujeres que la han vivido.

El edil capitalino, Eduardo Rivera afirmó que Olimpia Coral es un ejemplo de lucha, de defensa de los derechos humanos y de resiliencia para todas y todos”, le expresó el edil a Coral Melo durante la entrega de este galardón, al tiempo que enalteció su fuerza, pasión y espíritu que han hecho que su lucha “nos inspire alzar la voz y a trabajar para cambiar las cosas que están mal, a combatir la violencia”.

Avanza construcción del Programa Municipal de Desarrollo Urbano

En otro tema, la comuna presentó ante el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (CICEPAC) los avances del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Daniel Tapia Quintana, coordinador General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), compartió el progreso de los esfuerzos metodológicos y de estrategia por crear una ciudad más compacta y sustentable, donde destacó el alcance del 100 por ciento en rubros de revisión del marco jurídico y de planeación, localización y límite territorial, estudio del PMDU del 2016, así como en el análisis de personas.