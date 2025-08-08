Diputada Delfina Pozos denuncia asalto por banda de “ponchallantas” en autopista México-Puebla

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, reportó haber sido víctima de un asalto la tarde del 5 de agosto en la autopista México-Puebla, cuando viajaba con colaboradores a la altura de Santa Rita Tlahuapan. El vehículo en que viajaban se vio obligado a detenerse después de pasar sobre objetos punzantes colocados deliberadamente en la vialidad, lo que dañó los neumáticos y les dejó vulnerables ante la presencia de una banda de “ponchallantas”.

Mientras su chofer revisaba el daño, cuatro hombres armados interceptaron y amagaron al grupo, despojándolos de sus pertenencias. El hecho provocó una crisis nerviosa tanto en la diputada como en sus acompañantes. Pozos Vergara resaltó que, aunque solicitó apoyo inmediato, la Policía estatal llegó al lugar más de una hora después del incidente, y tampoco se registró presencia de la Guardia Nacional, lo que evidencia la insuficiencia de la seguridad en la zona.

La legisladora, quien también es secretaria general del PRI en Puebla, declaró que recibió llamadas de solidaridad y verificación de su estado de salud por parte de Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación estatal, y de Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local.

Al hacer pública la denuncia, Pozos Vergara aseguró que su objetivo no es politizar ni capitalizar el ataque, sino demandar que se refuerce la seguridad en las autopistas para impedir que estos delitos se repitan contra otros ciudadanos. Asimismo, descartó que el asalto haya tenido una motivación política vinculada con su activismo en defensa del derecho humano al agua.

Advirtió que son frecuentes los asaltos en ese tramo, y citó otros casos que han sufrido políticos como Blanca Alcalá Ruiz, exdiputada federal del PRI, y los legisladores federales morenistas Nora Merino Escamilla y Antonio López. Pozos Vergara mencionó otros puntos considerados peligrosos, como Cuacnopalan en la autopista a Oaxaca y Tehuitzingo en la Sierra Mixteca, donde hace un año sufrió un intento de secuestro.

Los recurrentes hechos violentos en carreteras exponen la vulnerabilidad de quienes transitan por vialidades estatales y federales, mientras la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente ante la creciente actividad de grupos criminales, agregó.