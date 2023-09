DIOS, QUE A RATOS ESTÁ, Y A RATOS NO

La californiana Kelly Fremon Craig debutó como directora en 2016 con Mi vida a los 17 (The Edge of seventeen), cuyo guion escribió bajo la asesoría del gran James L. Brooks, realizador –entre otras películas memorables– de Detrás de las noticias (1987), Mejor imposible (1997) y Spanglish (2004). Me acerqué a verla sin mucha expectativa y…me sorprendió. Esto es algo de lo que en su momento escribí sobre ella: “La ópera prima de Kelly Fremon Craig es una muy buena, aguda comedia, sobre Nadine (actuada a la perfección por la extraordinaria Hailee Steinfeld), la rebelde adolescente solitaria a quien el mundo golpea aún más cuando su única amiga se hace novia de su carismático y popular hermano mayor, con quien Nadine tiene una mala relación. No una comedia más sobre chamacos ‘en la edad de la punzada’, sino una honesta mirada a los avatares de esta etapa y hacerte consciente de ellos…o morir en el intento. Su divertido tagline lo expresa bien: Sólo se es joven una vez (¿terminó ya?). Pero a fin de cuentas, por fortuna, siempre está la amistad de alguien, que suele imponerse”. Esa buena experiencia me dejó alerta a lo que pudiera seguir de esta directora.

Y bien, su segundo largometraje ya exhibe entre nosotros, en salas de Cinépolis. Se trata de ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret, adaptada del libro homónimo de Judy Blume, de nuevo sobre una colegiala, algo más chica esta vez. Son los 70s; Margaret Simon (Abby Ryder Fortson), de 12 años e hija única, vive completamente feliz en Nueva York, con sus padres Herb y Bárbara (Benny Safdie, Rachel McAdams). Sólo que, de un día para otro, la familia debe mudarse a New Jersey, por el nuevo trabajo de su padre. Si bien es cerca, ello significa a la desconsolada Margaret cambiar de escuela y dejar a sus amigos, así como a su amada abuela (Kathy Bates). Sin tener religión definida —Herb es judío y Bárbara católica– la jovencita comienza a rezar a Dios, en busca de que las cosas sean como antes, o al menos no sea tan terrible lo que viene. Pero poco a poco, haciendo nuevas amistades, Margaret va adaptándose. Se hace parte de un “club secreto” (de sólo cuatro niñas cófrades), en el que las preocupaciones ya son otras; principalmente, que la menstruación y los cambios en sus cuerpos lleguen lo antes posible. Así que Dios recibe nuevas e intensas súplicas de Margaret; pero o Dios no existe, o no está muy dispuesto a atenderla. Además, ciertos inesperados eventos de familia confunden todavía más a la preadolescente, cada vez más agobiada. En definitiva, Dios, sí estás ahí, no lo parece.

Comedia antes del viraje a algo más sutil cercano al melodrama, ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret es muchas cosas más, y más relevante, de lo que a primera vista parece. Más inteligente, resonante y cuidadosa, para abordar temas relativos no sólo a “crecer” (y sus acostumbrados bemoles), sino también a comprender y valorar lo que vivir nos va exigiendo, nos va imponiendo, en medio –claro– de dudas, obstáculos e inconformidades. En paralelo, Kelly Fremon Craig hace, además, más visible el personaje de Bárbara (esa mamá siempre generosa y “bien dispuesta” con todos), para explorar el rol de la maternidad frente al crisol de aristas que de ella desprenden, haciendo tensión –y a veces disyuntiva– con búsquedas y anhelos más íntimos e individuales. Es todo esto (y en buena medida el fantástico desempeño de Abby Ryder Fortson como Margaret) lo que hace a ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret una película sensible, grata, de valor inesperado, a partir de la naturalidad de su mirada y de una ternura sin almíbar. ¿Me vuelvo a sorprender? Ya no, según la lección, relatada arriba, que me dejó Mi vida a los 17. En cambio, ratifico que debemos estar atentos a los films por venir de Kelly Fremon Craig. Y por cierto, ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret presume el ser una de las cintas ganadoras del Truly Moving Picture Award 2023, otorgado por el organismo Heartland Film. Muy recomendable.