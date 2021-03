Dinero captado del Impuesto sobre Hospedaje será para la promoción turística de Puebla, anuncia Luis Miguel Barbosa

El recurso recaudado del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) será destinado a la promoción turística de Puebla, confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que el jueves pasado se reunió con dirigentes de cámaras y asociaciones empresariales.

No obstante, subrayó que los moteles deben declarar sus ingresos, pues es una realidad que los huéspedes pagan en efectivo.

“Lo vamos a anunciar de manera formal, con todo un plan de reactivación del turismo…a ver cómo le hacen porque no creo que declaren los moteles todo lo que se ingresa, no hay forma, nadie se queda esperando la factura, salen hechos la cochinilla para que no los identifiquen”, expresó.

En el encuentro con el mandatario estatal estuvieron Olga Méndez Juárez, presidente de Canirac; Manuel Domínguez Gabián, de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles; José Juan Ayala Vázquez, del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, y Andrés de la Luz Espinoza, director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla.

Como parte de las medidas que anunció el gobierno estatal para apoyar a la iniciativa privada, afectada por la epidemia, se exentó el pago del ISH durante enero, febrero y marzo; a partir del próximo mes se retomará la recaudación.

En el caso del sector alimentos, informó que la principal preocupación que tienen los empresarios es que haya un nuevo cierre de los establecimientos.

Miguel Barbosa sostuvo que nadie está pensando en que nuevamente tengan que prestar únicamente el servicio a domicilio o para llevar, pero recalcó que para que eso no ocurra es necesario mantener un adecuado nivel de cuidado para evitar repuntes de casos de Covid.

Centro Histórico, con narcomenudeo, robos y cobro de derecho de piso: Barbosa.

El gobierno del estado implementará una estrategia de seguridad el Centro Histórico de la capital poblana, donde hay varias acciones delictivas e ilegales, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Indicó que precisamente el dirigente del Consejo de Comerciantes de esa zona, José Juan Ayala, pidió mayor vigilancia porque considera que está muy contaminada y solapada.

“Vamos a trabajar con ellos toda una estrategia de seguridad y a limpiar el Centro Histórico de muchas acciones ilegales, algunas no delictivas, pero ilegales y otras tan delictivas como el narcomenudeo y el robo, el cobro de derecho de piso, muchas cosas que ya sobrepasaron los límites, que no debe haber lo medio bueno, debe haber bueno o malo, pero vamos a actuar nosotros”.

Con relación a la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, comentó que también pide reforzamiento de la seguridad.

El mandatario indicó que hubo más acuerdos, pero este día se darán a conocer en el nuevo decreto para el control de la epidemia de Covid-19.