Hay dilación en al menos 300 carpetas sobre delitos de género en Xicotepec: CEDDHPT

El Centro para el Estudio y Difusión de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CEDDHPT), advirtió que en la región de Xicotepec habría estancadas hasta 300 carpetas de investigación por diversos delitos relacionados con violencia de género, que van desde amenazas hasta feminicidios.

Ana Adriana Mendoza Villanueva, vocera de la organización, advirtió que lo que sucede en esa demarcación de la Sierra Norte de Puebla es solo un ejemplo de lo que ocurre en el resto del estado, donde las dilaciones en indagatorias se deben a la falta de personal suficiente en las agencias del Ministerio Público.

“No se trata de responsabilizar a los funcionarios, que en muchos casos hacen su mejor esfuerzo, como sucede con el agente que atiende las denuncias por violencia de género, del cual tenemos reportes de que es diligente e intenta cumplir con su deber, pero es rebasado por el número de denuncias que llegan a su agencia especializada y trabaja en condiciones verdaderamente precarias”, expresó la portavoz.

Explicó que se puede notar que el área destinada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Xicotepec es por todos lados inadecuada, comenzando porque las víctimas no tienen privacidad para hacer sus declaraciones ante la Representación Social: “si de por sí es un asunto bastante delicado acudir a declarar sobre un robo, por ejemplo, imaginémos lo que pasa una mujer que denuncia un abuso sexual perpetrado a su persona o su hija, mientras puede escucharla cualquiera que va pasando por las oficinas”.

Otro punto es la carencia de mobiliario indispensable como archiveros, abundó la politóloga, pues las carpetas de investigación están acomodadas sobre sillas y otros muebles, expuestas a que puedan ser sustraídas o alteradas por cualquiera.

Lo mismo sucede con objetos que constituyen evidencia delictiva como ropa y armas, abundó Mendoza Villanueva.

Pero a las carencias materiales hay que sumar las de personal, pues desde hace más de un año en Xicotepec no hay un profesional de psicología que atienda a las víctimas de delitos de género.

No solo eso, apuntó la declarante. Se sabe que solo una vez al año acuden una veintena de agentes del Ministerio Público y Ministeriales especializados en violencia de género a ese municipio serrano para iniciar investigaciones y logran avanzar cuando mucho en 20 carpetas, el resto permanecen literalmente estancadas para siempre, porque no hay autorización que otros agentes investigadores de la región que no tienen la especialidad pericial puedan colaborar en su integración.

Agregó que también hay reportes de que en la Fiscalía Especializado en la Investigación de Delitos de Alto Impacto en Xicotepec, el personal con mucha frecuencia hace fiestas en las oficinas y se desentiende de atender a los denunciantes.