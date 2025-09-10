Difunden video donde custodio del penal de Huejotzingo patea y golpea a un interno

En redes sociales comenzó a circular una grabación de las cámaras de seguridad del penal de Huejotzingo en la que se observa a un custodio agredir físicamente en repetidas ocasiones a un interno, mientras otros dos oficiales permanecen inmóviles, sin intervenir para detener la agresión.

El video, difundido la mañana de este martes en diversas cuentas de facebook y X, muestra a tres policías custodios dentro de una sala junto con un hombre privado de la libertad. El interno aparece arrodillado, con las manos colocadas detrás de su espalda y la cabeza apoyada contra una pared roja.

Después de unos segundos, uno de los custodios que bebía café, se aproxima al interno y comienza a propinarle patadas de manera reiterada. En tanto, los otros dos uniformados observan la escena sin realizar acción alguna para frenar la golpiza.

De acuerdo con el metraje, el custodio asestó al menos 10 patadas dirigidas a la espalda y al abdomen del reo, además de dos golpes con las manos en la nuca. La agresión se prolongó cerca de medio minuto, tras lo cual los tres policías se retiraron de la sala, dejando al recluso en el mismo lugar.

A través de varios mensajes en redes sociales, donde circuló el material, familiares de internos del penal de Huejotzingo aseguraron que los maltratos contra los reclusos son una práctica común desde hace tiempo, por lo que exigieron a las autoridades estatales atender de manera inmediata las denuncias de violencia y abuso.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió un comunicado en el que señaló que, “ante señalamientos de abusos por parte de personal de custodia penitenciaria”, la dependencia colaborará en los procesos legales y de derechos humanos que correspondan.

Horas más tarde, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, anunció que se presentarán denuncias y se aplicarán sanciones tanto al director del penal de Huejotzingo como a los tres custodios involucrados: uno por ser el autor de la agresión y los otros dos por omisión de sus responsabilidades.

De forma paralela, el edil de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, aseguró en rueda de prensa que los hechos habrían ocurrido antes de noviembre de 2024. Como argumento, indicó que en las imágenes que circulan se observa mobiliario que ya no corresponde al actual, pues ha sido sustituido. Además, afirmó que su administración tiene conocimiento de que los custodios implicados ya habrían sido relevados de su cargo.

Sin embargo, Sánchez González reiteró en entrevista que habrá colaboración estrecha con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar la legalidad y el respeto a las garantías en el penal.

Finalmente, el titular de la SSP precisó que se revisará la actuación del personal de custodia, así como la del propio director del penal, con el objetivo de aplicar las medidas correctivas que sean necesarias y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

