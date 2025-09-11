Difunden lista de heridos por explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México

Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles se registró la explosión de una pipa que transportaba aproximadamente 49 mil litros de gas LP en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El saldo, hasta el corte de esta edición, es de al menos 70 personas heridas, 19 de ellas en estado grave, y tres fallecidas.

De manera extraoficial se informó que algunos de los vehículos dañados por la explosión portaban placas del estado de Puebla. Ante ello, las autoridades de la Ciudad de México difundieron una lista de heridos, así como los hospitales donde fueron trasladados, con el objetivo de que familiares puedan identificarlos.

La lista publicada por el gobierno capitalino incluye los nombres de los lesionados, algunos aún sin identificar, y el grado de superficie corporal quemada (SCQ).

Lista de heridos:

Jaime Berra Urieta: 49 años, SCQ 50 por ciento.

Esteban Rivera Flores: 23 años, SCQ 35 por ciento.

Fredy Sánchez Gil: edad desconocida, SCQ 50 por ciento.

Jesús Noé Tovar García: edad desconocida, SCQ 90 por ciento.

Kevin Díaz Monte de Ocampo: edad desconocida, SCQ 80 por ciento.

Eduardo Noé Morales: edad desconocida, SCQ 100 por ciento.

Juan Carlos Sánchez Blas: edad desconocida, SCQ no especificado.

Osvaldo Gutiérrez Espinosa: 28 años, SCQ 40 por ciento.

Óscar García Rivera: edad desconocida, SCQ 40 por ciento.

Carlos Amaury Martínez Galicia: 32 años.

Reséndiz Ana Belén Esparza: 24 años.

Valentina Mora Luna: edad desconocida.

Jonny Flores Lara: 19 años.

Jonathan Ruiz Dailton Esparza: 30 años.

Elizabeth Mora: 54 años.

Bertha Marbian Vázquez: 34 años.

Yaquelin Contreras Salinas: 29 años.

Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús: 47 años.

Brenda Ruiz Medina: 27 años.

Ángel Tonatiuh Gómez Galván.

Jorge Islas Flores.

Eduardo Ramírez Álamos.

Giovana: menor de alrededor de 12 años de edad.

Omar Alejandro García Escorza.

Fernanda Soto Munguía.

Javier Velasco Ángel.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Abril Díaz Castañeda.

Aarón Gustavo Hernández López.

Alicia Mateos Teodora.

Un menor de aproximadamente 6 meses de edad.

Erick Mateo Terán Hernández.

César Aldair Cortés Hernández.

Natanael David Brindis Murillo.

Alejandro García España.

Antonio Hernández Gilberto Aarón.

Leonel Alejandro Velázquez Rodríguez.

Eduardo Ramírez Armas.

Giovana Martínez.

Además, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer los hospitales donde fueron internados los lesionados y los números telefónicos de contacto para solicitar información:

Hospital General Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”: 55 5429 3460 y 55 5429 3085.

Hospital Comunitario Emiliano Zapata: 55 2635 3490.

IMSS Los Reyes La Paz: 55 5855 4602. También se puede contactar a la línea general de atención del IMSS: 800 623 2323.

ISSSTE Morelos (Hospital Centenario de la Revolución Mexicana): 777 318 5887.

ISSSTE Zaragoza (Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”): 55 5716 5200.

Hospital General “Rubén Leñero”: 55 5341 7801 y 55 5341 1859.

Instituto Nacional de Rehabilitación: 55 5999 1000.

De acuerdo con los reportes oficiales, la pipa de doble remolque habría volcado y provocado la explosión que, además de los heridos y fallecidos, ocasionó que 28 vehículos quedaran calcinados, incluidos cuatro camiones de carga.

En las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación se observan estructuras de automóviles retorcidas por el calor, así como severos daños en la carrocería.

Finalmente, la Fiscalía General de Puebla (FGE) compartió también la lista de heridos en sus cuentas oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si entre ellos hay residentes poblanos.