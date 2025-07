Difieren audiencia contra Armando Sígala; pedirán reclasificación por tentativa de feminicidio contra September Vélez

La audiencia de vinculación a proceso contra Armando Sígala Cervantes, acusado de violencia familiar y sustracción ilegal de menores en perjuicio de September Vélez, fue diferida para mañana. Durante esta audiencia, la abogada de la víctima, Anahí Benítez Balderas, solicitará la reclasificación del delito de violencia familiar a tentativa de feminicidio, con base en las evidencias presentadas ante el Ministerio Público.

Respecto a la denuncia por violencia familiar interpuesta por Sígala Cervantes en contra de September Vélez, la cual fue judicializada con mayor rapidez que la presentada por ella contra su agresor, la abogada no recibió una explicación oficial sobre dicha celeridad. No obstante, atribuyó este trato desigual al alto poder adquisitivo del médico. Sobre este caso, September Vélez tiene audiencia el próximo 3 de julio.

Por su parte, los abogados de Sígala Cervantes solicitaron reprogramar la audiencia programada para este lunes, argumentando que no contaban con acceso a la carpeta de investigación, a pesar de que el juzgado estatal notificó sobre la audiencia hace una semana a las partes involucradas. Cabe señalar que el médico fue suspendido por el Hospital Ángeles tras la difusión pública de evidencia audiovisual relacionada con los actos de violencia e intento de feminicidio que presuntamente ejerció contra September Vélez.

En rueda de prensa, la abogada Anahí Benítez Balderas denunció que los representantes legales de Sígala Cervantes están implementando tácticas dilatorias que ponen en riesgo la integridad de September Vélez.

Además, informó que September ha sido vigilada y seguida por personas sospechosas, situación que motivó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) a emitir medidas de protección. Estas incluyen la asignación de escoltas de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres para resguardar su seguridad.

September Vélez también denunció que no ha podido ver a sus hijos desde hace más de dos meses, a pesar de contar con la patria potestad de ambos. Aseguró que el colegio donde estudian le notificó que los menores no han asistido a clases en el último mes y que tuvo conocimiento de que actualmente no se encuentran en el estado de Puebla.

Sobre la patria potestad, la jueza de primera instancia Cristina Pérez Terrón argumentó el 18 de junio que existe un amparo a favor de Sígala Cervantes. Sin embargo, la abogada Benítez Balderas aclaró que dicho recurso ya fue resuelto en contra y se encuentra en revisión, por lo que la guarda y custodia legalmente sigue vigente a favor de September Vélez.

A pesar de ello, el juzgado civil ratificó que Sigala Cervantes retenga a los menores por tiempo indefinido, mientras la justicia federal emite una resolución definitiva sobre el amparo promovido por su defensa.

Ante este panorama, la abogada Anahí Benítez Balderas informó que las acciones legales se enfocarán exclusivamente en la vía penal. Será mañana cuando el Centro de Justicia Penal del estado de Puebla determine si Armando Sígala Cervantes es vinculado a proceso por sustracción ilegal de menores y violencia familiar.

El próximo jueves, September Vélez deberá comparecer en audiencia por la denuncia de violencia familiar interpuesta por Sígala Cervantes, la cual fue judicializada con base únicamente en una valoración psicológica en su contra, según reveló la abogada, quien tuvo acceso a dicha carpeta de investigación.