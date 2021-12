Diferencias entre vendedores y autoridades generaron tensión en el mercado turístico de Atlixco 

Atlixco. Tensión en el mercado turístico Benito Juárez luego de un conflicto entre un par de vendedores con el representantes de la oficina de la administración del lugar. La situación por momentos pareció salir de control al grado de solicitar la intervención de la policía local.

Sobre el tema, la presidente municipal Ariadna Ayala Camarillo convocó a los involucrados a mantener la tranquilidad y llegar a acuerdos con diálogo y no mediante confrontaciones. “Sobre todo porque es uno de los lugares más concurrido por los visitantes los fines de semanas”, acotó.

En pleno pico alto de venta del pasado domingo, los dueños de un antiguo puesto de aguas frescas y el coordinador del Benito Juárez sostuvieron un desencuentro en uno de los pasillos más abarrotados de ese espacio: el de la comercialización de la cecina. “No quieren dejarme trabajar. Llevo aquí 40 años y mi madre estuvo 80 más. No pueden enseñarme a vender”, soltó una enojada mujer ante la mirada de los comensales y un grupo de elementos de seguridad pública.

La respuesta llegó pronto de parte del director de la oficina del mercado, Cecilio Amador Toribio. “Enviamos a todos los dueños de los puestos una circular explicando las medidas de higiene, la cantidad de los aforo en sus áreas y pedimos no atajar los pasillos. Sin embargo, muchos simplemente no cumplen con eso. Tenemos las cámaras de vigilancia y ahí está clara esa situación. Los citamos en la oficina, pero igual y no llegan”, lamentó.

La pareja de la vendedora de aguas reviró al asegurar “no somos delincuentes y menos narcotraficantes para echarnos a la policía. En realidad sí cumplimos con las normas. Siempre fue así desde el principio. El administrador no actúa de buena manera”.

Al respecto, la alcalde Ariadna Ayala dijo recientemente sostuvo una serie de reuniones con los responsables de los espacios de los tianguis y los mercados del municipio en donde fijaron llevar a cabo, “de manera abierta y transparente”, una revisión de las condiciones en esos sitios usados por miles de familias atliscences para trabajar. “Es mejor el diálogo a la confrontación”, selló.

De acuerdo con cifras oficiales, cada fin de semana más de 5 mil personas, la mayoría turistas, pasan por el Benito Juárez, ubicado a dos cuadras del zócalo de Atlixco.