Desde la alimentación vegetariana, Irma Gil propone un enfoque integral de la salud

Con Abú Rompes Tabús es el nombre del libro que, a manera de guía, promueve la vida y la alimentación vegetariana, buscando la salud y la felicidad a través de un enfoque integral.

El volumen, presentado días atrás en Haras Valle Grande, es una obra de la especialista en medicina natural y promotora de la salud, Irma Gil Quintero, quien cuenta con 21 años de experiencia como vegetariana.

Precisamente, este libro es una suerte de travesía y testimonio de cómo el cambio de hábitos puede transformar la vida física, mental y espiritual.

Irma Gil, es una escritora mexiquense que decidió cambiar su vida a los 40 años, tras experimentar una gran sensación de bienestar al comer en un restaurante vegetariano, lo que la inspiró a estudiar medicina natural, donde descubrió que el cuerpo humano está perfectamente diseñado para la auto regeneración.

Ahora, en el libro Con Abú Rompes Tabús, la autora presenta 33 menús con los que desafía la idea de que la comida necesita de carne para ser satisfactoria, asegurando que sus recetas son “manjares” que nutren el cuerpo con proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables.

De paso, la promotora de la salud recomienda la regla de oro: “desayuna como rey, come como príncipe y cena con mesura”, ya que las cenas pesadas impiden el proceso de regeneración nocturna del cuerpo.

De igual forma, Irma Gil enfatiza que la salud es un reflejo de nuestro estado interior. Explica que, aunque el cuerpo se renueva constantemente, este proceso se ve obstaculizado por una mala alimentación, estrés y pensamientos negativos.

Indica que para combatirlo es factible realizar cinco respiraciones profundas y dedicar unos minutos diarios a la meditación y el ejercicio para calmar el sistema nervioso

En ese sentido, la especialista comparte su filosofía basada en su experiencia, sus estudios y el dominio del yoga, taichí, reiki y la meditación que realiza en casa. Por tanto, su mensaje central es la confianza que cada uno debe tener en el poder del cuerpo, al cual describe como “un perfecto diseño de dios”, capaz de sanar de forma natural con el alimento adecuado.

Gil Quintero advierte que el miedo es el peor enemigo que impide crecer al ser humano, pues lo mantiene dependiente incluso de medicamentos. “Una dieta sana y una mentalidad positiva son esenciales para la recuperación, sin depender de medicamentos que solo tratan los síntomas”, comentó.

Concluye que la “mente es una tierra fértil y lo que vas a sembrar es lo que vas a cosechar”, por lo que llama a las personas a no permitir que los pensamientos negativos tomen el control.