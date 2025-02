Vagamente recuerdo que en algunas animaciones que vi de niño dibujaban a hombres primitivos, ubicados en la denominada prehistoria, cargando enormes trozos de carne o asando un jugoso bistec en una hoguera, ambos provenientes de alguna parte de un dinosaurio. Sabemos desde hace ya muchos años que semejante cosa no era posible, es decir, que las especies de homínidos de las que provenimos hubieran tenido contacto con los dinosaurios, extintos millones de años atrás. Pero quizá ha permanecido impresa en la mente de muchas personas, la idea de que la dieta de estos homínidos estaría centrada en el consumo de carne magra producto de la cacería y el consumo de algunos frutos secos y semillas obtenidas mediante la recolección. Esto es que, como tales grupos fueron cazadores recolectores y la agricultura no se encontraba en el panorama, pues su dieta estaría integrada solamente por esos elementos. Tales ideas han llevado incluso a una moda alimenticia denominada “dieta paleo” y que se basa en la supuesta alimentación de los homínidos de la época paleolítica (entre 2.5 millones de años y 10 mil años antes de nuestra Era). Según el portal de la Clínica Mayo en Estados Unidos, “una dieta paleolítica moderna incluye frutas, verduras, carnes sin grasas, pescado, huevos, frutos secos y semillas. Estos son alimentos que en el pasado las personas podían encontrar mediante la caza y la recolección. No incluye alimentos que se hicieron más comunes cuando comenzó la agricultura a pequeña escala hace 10 000 años. Estos alimentos incluyen granos, legumbres y productos lácteos”. Como muchas modas, tal dieta no está sustentada necesariamente en estudios rigurosos no sólo de los efectos a largo plazo que produce el consumo de esa distribución de alimentos, sino que a su vez se basa en estereotipos atribuidos a la época. Gracias a una diversidad de estudios que se están desarrollando en la actualidad, lo que sabemos del sustento de épocas tan remotas está a punto de cambiar y, por ende, también la moda de la “dieta paleo”.

En una nota publicada en el portal de la Televisión Alemana, Deutsche Welle (DW) el 7 de enero de este año (2025), se informa que una “investigación revela que hace 780.000 años, durante el Pleistoceno medio temprano, los homínidos ya procesaban alimentos vegetales ricos en almidón. Este hallazgo contradice la creencia de que las antiguas dietas humanas se basaban principalmente en la carne, demostrando que nuestros ancestros aprovechaban los carbohidratos como fuente de energía, a pesar de que procesar plantas silvestres requería técnicas más complejas y prolongadas que la carne”. El estudio, realizado en herramientas de percusión obtenidas en el sitio Gesher Benot Ya’aqov en Israel, permitió detectar almidones en ellas procedentes de “bellotas, granos de hierba, castañas de agua, rizomas de nenúfar amarillo y semillas de leguminosas (…) Las plantas identificadas procedían de diversos hábitats, incluido un lago cercano al yacimiento y zonas de tierras altas más distantes”. Al estar asociadas con herramientas nos hace pensar que estos homínidos procesaban estos alimentos mucho antes de lo que se pensaba. Ya en reflexiones anteriores de esta columna he afirmado que es necesario recalcular lo que consideramos que determina la “humanidad” o la “animalidad” de las especies contemporáneas y anteriores a los Sapiens -nosotros-, supuesto máximo nivel en la escala evolutiva de nuestro planeta. Tal estudio amplía el espectro de lo que consideramos inteligencia en otras especies anteriores a la nuestra y hace que, como con los sorprendentes hallazgos en torno al Homo Naledi en Sudáfrica o el de las pinturas rupestres halladas en una isla en Indonesia datada en más de 50 mil años, tengamos que hacer un alto y reescribir la historia de nuestro paso en este planeta.

Por otro lado, hace que nos replanteemos qué dieta fue la que potenció el desarrollo de cerebros más grandes y, por ende, catapultar la evolución de los homínidos hacia nuestro presente. “A pesar de sus implicaciones potenciales para la dieta -señala el reportaje-, la cognición y el comportamiento de los homínidos, solo en raras ocasiones se ha considerado a las plantas como impulsoras de la evolución humana, en parte porque son menos visibles arqueológicamente, recuerdan los autores [del estudio] (…) Sin embargo, estos hallazgos sugieren que los hidratos de carbono extraídos de plantas silvestres desempeñaron un papel importante en la dieta hace al menos 780.000 años, ‘confirman la importancia de los alimentos vegetales en nuestra historia evolutiva y ponen de relieve el desarrollo de comportamientos complejos relacionados con la alimentación’”. Esto quiere decir que el consumo de proteína animal no fue el centro de la nutrición paleolítica y tampoco debiera serlo en la época actual como podría sugerir la moda “paleo”; de igual manera, nos hace mirar a nuestras latitudes y a las dietas precoloniales que no estaban centradas en el consumo de proteína animal. Un estudio interesante en este sentido lo desarrollaron investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán de la UNAM y que podemos ver en el documental “La dieta mesoamericana: orígenes”. Como se afirma en el portal del documental, en “el Centro-Occidente de México, alrededor de los volcanes de Colima, los investigadores Daniel Zizumbo y Patricia Colunga, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, y la Bióloga Alondra Flores, han encontrado evidencia biológica y etnográfica de cómo pudo conformarse la Dieta Mesoamericana, combinando seis de sus especies básicas: maíz, frijoles, calabazas, chiles, jitomate y agaves. Sus hallazgos indican que la dieta arcaica pudo ser uno de los incentivos para el desarrollo de la milpa y la domesticación de sus especies y que con esta base e integrando muchas otras especies, nativas y del resto del continente, las culturas Mesoamericanas desarrollaron cocinas tradicionales diversas, nutritivas y equilibradas”. En otra columna me ocuparé de este interesante documental. Vale en este momento simplemente mencionar que ellos han encontrado que las comunidades de la región siguen consumiendo alimentos preparados de diversas maneras como la fermentación de agaves y ciertos frutos silvestres; el tostado y molienda de semillas también silvestres y muchas otras técnicas de los que se obtienen mieles, pinoles, masas y frutos fermentados. Su valor nutrimental es estupendo, su elaboración es sumamente sencilla y pueden ser llevados fácilmente en trayectos largos. Por supuesto, obviando distancias temporales y espaciales, algo similar podrían haber realizado nuestros parientes lejanos en épocas tan tempranas como las que se mencionan en el estudio motivo de esta entrega.

La historia de la humanidad ha sido contada en una línea continua desde su origen en África, pasando por diversidad de especies de homínidos, con el triunfo del Sapiens sobre estos; yendo de la caza recolección a la agricultura y de ahí al desarrollo de la cultura y el surgimiento de las primeras civilizaciones; de ahí se da el salto a la domesticación de animales, su pastoreo y su aprovechamiento. Para complementar esta burda simplificación, en cuanto a la alimentación se plantean dos vertientes: por un lado, el desarrollo de la agricultura en gran escala, con frecuencia pensada en el monocultivo (arroz para Oriente lejano, trigo para Oriente Medio y Europa y maíz para América) y en el surgimiento de la ganadería y el consumo de carnes y lácteos. Ambas vertientes tienden a ignorar la enorme diversidad alimenticia que se ha dado en el mundo desde épocas tan remotas y ha privilegiado la evolución de nuestra especie sustentada en el consumo de proteína animal. Curiosamente, es una parte importante de la dieta de las sociedades europeas. ¿El centrar el avance de la humanidad en el consumo de carne no implicará la proyección de las culturas europeas sobre las otras? Lo dejo como una pregunta que debemos hacernos en la actualidad pues, si nos fijamos bien, veremos que una de las industrias que más contamina es la relacionada con la ganadería, los lácteos y el consumo de carne a gran escala. Gracias a hallazgos como este, tenemos muchos más elementos para asumir la diversificación de nuestra dieta y mejorar de paso el mundo que nos rodea.

