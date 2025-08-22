Jueves, agosto 21, 2025
Dictan prisión preventiva oficiosa a agresor de September Vélez por violencia familiar 

Armando Sígala será trasladado al penal de San Miguel 

Un juez dictó prisión preventiva a Armando Sígala, acusado de violencia familiar; September Vélez exige la restitución de sus hijos
Un juez dictó prisión preventiva a Armando Sígala, acusado de violencia familiar; September Vélez exige la restitución de sus hijos
Isaí Pérez Guarneros

Este jueves, un juez de control del Centro de Justicia Penal de Puebla, ubicado sobre la 11 Sur, dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar contra Armando Sígala Cervantes, acusado del delito de violencia familiar en agravio de September Vélez.

September celebró la resolución al considerarla un paso hacia la obtención de justicia por el intento de feminicidio que, según denunció, sufrió a manos de su expareja hace varios meses. Además, destacó que esta determinación abre la posibilidad de recuperar a sus hijos, quienes han permanecido bajo la custodia de Sígala en los últimos meses, pese a que el pasado 24 de julio fue vinculado a proceso por sustracción ilegal de menores.

En relación con la medida cautelar, Vélez confirmó a La Jornada de Oriente que su agresor está siendo trasladado al penal de San Miguel, en la capital poblana. No obstante, subrayó que aún falta definir la vinculación a proceso, decisión que el juzgado penal determinará en las próximas horas.

Cabe recordar que, aunque Sígala Cervantes fue vinculado a proceso por sustracción de menores el pasado 24 de julio, ninguna autoridad ordenó la restitución de los niños a su madre. En ese contexto, Vélez denunció que el tribunal civil responsable del litigio por la custodia no ejecutó la restitución, argumentando que la juez encargada del caso se encontraba de vacaciones.

Ante esta situación, Vélez exigió a las autoridades que, con la medida cautelar impuesta, se garantice la devolución de sus hijos, ya que hasta ahora permanecían retenidos por Armando Sígala, quien hoy fue trasladado al penal de San Miguel.

“Hoy puedo respirar un poco; sin embargo, necesito ver a mis hijos. Es lo que vamos a buscar ahora mismo, porque no quiero que se queden solos”, declaró Vélez a La Jornada de Oriente.

