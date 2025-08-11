Dictan prisión preventiva a tres detenidos por ejecución de dos personas en la Puebla-Orizaba

Un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a tres presuntos responsables del doble homicidio registrado el pasado 5 de agosto en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Amozoc.

Los señalados, identificados como Darinel N, José N y Marco Antonio N enfrentan acusaciones por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, robo de vehículo y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia inicial, los defensores de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, que vence el próximo 12 de agosto, para que se determine si serán vinculados a proceso. Sin embargo, el juez de control consideró pertinente dictar prisión preventiva, argumentando la peligrosidad de los acusados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron cuando los presuntos agresores, a bordo de una camioneta, cerraron el paso a las víctimas que circulaban por la autopista.

Tras bloquearles el camino, abrieron fuego en múltiples ocasiones. Como resultado, dos hombres perdieron la vida y quedaron tendidos sobre el asfalto, mientras que una mujer que viajaba con ellos resultó herida y fue trasladada a un hospital de la capital del estado.

La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó que la mujer se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es estable.

La captura de los tres hombres fue realizada por autoridades estatales y federales mediante un operativo implementado después de los hechos.

Ese mismo 5 de agosto, durante su traslado a la Casa de Justicia de la 11 Sur, se confirmó que los tres detenidos cuentan con antecedentes penales.

José N, alias “El Pantera”, fue procesado en 2007 por homicidio y, en 2025, acusado de secuestro agravado.

Mientras que Marco Antonio N, de 34 años, registra antecedentes por allanamiento de morada, daños en propiedad ajena, narcomenudeo y robo de vehículo. Por su parte, Darinel N ha sido señalado previamente por robo a transeúnte en la zona sur de la capital poblana.