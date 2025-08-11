Domingo, agosto 10, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Dictan prisión preventiva a tres detenidos por ejecución de dos personas en la Puebla-Orizaba

El próximo 12 de agosto se definirá si serán vinculados a proceso por homicidio calificado

Un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a tres presuntos responsables del doble homicidio del pasado 5 de agosto
Un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a tres presuntos responsables del doble homicidio del pasado 5 de agosto
Isaí Pérez Guarneros

Un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a tres presuntos responsables del doble homicidio registrado el pasado 5 de agosto en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Amozoc.

Los señalados, identificados como Darinel N, José N y Marco Antonio N enfrentan acusaciones por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, robo de vehículo y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia inicial, los defensores de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, que vence el próximo 12 de agosto, para que se determine si serán vinculados a proceso. Sin embargo, el juez de control consideró pertinente dictar prisión preventiva, argumentando la peligrosidad de los acusados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron cuando los presuntos agresores, a bordo de una camioneta, cerraron el paso a las víctimas que circulaban por la autopista.

Tras bloquearles el camino, abrieron fuego en múltiples ocasiones. Como resultado, dos hombres perdieron la vida y quedaron tendidos sobre el asfalto, mientras que una mujer que viajaba con ellos resultó herida y fue trasladada a un hospital de la capital del estado.

La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó que la mujer se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es estable.

La captura de los tres hombres fue realizada por autoridades estatales y federales mediante un operativo implementado después de los hechos.

Ese mismo 5 de agosto, durante su traslado a la Casa de Justicia de la 11 Sur, se confirmó que los tres detenidos cuentan con antecedentes penales.

José N, alias “El Pantera”, fue procesado en 2007 por homicidio y, en 2025, acusado de secuestro agravado.

Mientras que Marco Antonio N, de 34 años, registra antecedentes por allanamiento de morada, daños en propiedad ajena, narcomenudeo y robo de vehículo. Por su parte, Darinel N ha sido señalado previamente por robo a transeúnte en la zona sur de la capital poblana.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

No fue asalto, fue una ejecución directa la muerte de dos personas en la autopista Puebla–Orizaba: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó este miércoles que el doble homicidio de dos hombres en la...

Piden que FGE y Congreso investiguen a los escoltas del alcalde de Cuyoaco

Martín Hernández Alcántara -
La organización Cuyoaquenses Unidos contra la Corrupción denunció que no sólo el edil de Cuyoaco, Iván Camacho Romero, se ha conducido con violencia y...

Policías municipales detenidos en Puebla ligados a “La Barredora”: FGE

Yadira Llaven Anzures -
Los cuatro policías municipales detenidos por dar información y protección a bandas delictivos en Puebla, de los cuales dos se encuentran en activo, fueron...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025