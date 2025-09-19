Dictan prisión preventiva a presunto violador que disparó contra un policía en Chignautla

Un juez de control de la región nororiental del estado dictó prisión preventiva y vinculó a proceso a Adolfo N., de 40 años, por los delitos de violación, lesiones dolosas y portación de arma de fuego.

El acusado fue detenido el martes pasado por dos policías municipales, uno de los cuales resultó herido de bala cuando el hombre intentó evadir su aprehensión en la comunidad de Analco, municipio de Chignautla. Adolfo N. fue identificado como el presunto agresor sexual de una mujer.

Leer más: Costo del delito en Puebla creció 25.7% y llegó a 22 mil millones en 2024: Inegi

De acuerdo con las investigaciones, el hombre interceptó a la víctima y a su acompañante, los amenazó con un arma de fuego y, mediante violencia, los llevó a una zona boscosa donde presuntamente cometió la agresión sexual.

La mujer y su acompañante solicitaron ayuda a habitantes de Analco, quienes alertaron a los servicios de emergencia. De inmediato, agentes de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda y, tras varios minutos, ubicaron a Adolfo N. en un camino de la comunidad.

Al intentar detenerlo, el hombre disparó contra uno de los uniformados, hiriéndolo. Los dos agentes repelieron la agresión, lesionándolo a su vez, por lo que el acusado quedó tendido sobre el asfalto.

El oficial herido y el detenido fueron trasladados al Hospital General de Teziutlán, donde recibieron atención médica. Ninguno de los dos presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Te recomendamos: Se invertirán 14.5 mdp en modernizar 7 Arcos de Seguridad en Puebla: SSP

Posteriormente, Adolfo N. fue puesto a disposición del Ministerio Público, que le imputó los delitos de violación en agravio de una mujer, lesiones dolosas contra un agente municipal y portación de arma de fuego.

Con base en los antecedentes presentados, el juez de control determinó que el imputado deberá enfrentar su proceso en prisión preventiva, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) complementará la investigación en los próximos meses para acreditar su responsabilidad.