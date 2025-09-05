Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Dictan prisión preventiva a “El Padrino”, líder de Los Toscano, ligados a balacera en Los Lavaderos 

Julio César N. fue detenido en 2008 por secuestro

La FGE detuvo a Julio César N., “El Padrino”, líder de Los Toscano, por narcomenudeo y homicidios en Puebla
La FGE detuvo a Julio César N., “El Padrino”, líder de Los Toscano, por narcomenudeo y homicidios en Puebla
Isaí Pérez Guarneros

La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó este jueves que Julio César N., alias “El Padrino”, señalado como líder de Los Toscano, grupo relacionado con el homicidio de dos hombres durante una balacera en inmediaciones del tianguis Los Lavaderos, ya había sido detenido en 2008 por secuestro y trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas.

Sin embargo, aseguró desconocer los motivos de su liberación. Sobre su situación actual, explicó que los abogados de Julio César N. solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que aún no ha sido vinculado a proceso por narcomenudeo; no obstante, el juez de control determinó imponerle como medida cautelar la prisión preventiva, dada su peligrosidad.

“Desconozco por qué fue liberado previamente, pero ya fue detenido de nuevo por nosotros y ayer tuvo su audiencia por el delito de narcomenudeo. Su defensa solicitó la duplicidad del término”, declaró la fiscal.

Cuestionada sobre el operativo de detención, Pastor Betancourt aclaró que las versiones difundidas en algunos medios que atribuían la aprehensión a la Fiscalía General de la República (FGR) derivaron probablemente de los antecedentes penales de “El Padrino”.

En ese contexto, la funcionaria recordó que en su primera detención Julio César N. fue ingresado al penal de San Miguel, en la capital poblana, pero tras una decisión judicial fue trasladado en 2008 a un penal de máxima seguridad en Chiapas.

En cuanto al operativo actual, confirmó que la Secretaría de Marina (Semar) apoyó en la captura en coordinación con la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Por ahora, el delito que se le imputa es el de narcomenudeo, al ser identificado como líder de Los Toscano, banda dedicada a la comercialización de drogas en la zona centro y sur de la capital poblana.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal es considerada responsable de al menos 40 detonaciones de arma de fuego registradas el 29 de mayo en inmediaciones del tianguis Los Lavaderos, durante un enfrentamiento por el control de la venta de droga con otro grupo delictivo conocido como “El Chupón”.

Sobre esos hechos, se detalló que la noche del jueves 29 de mayo, un grupo de Los Toscano llegó a bordo de varias camionetas al tianguis ubicado en la colonia Moctezuma, donde abrieron fuego contra sus rivales.

Como consecuencia de la balacera, dos hombres identificados como José Manuel, de 47 años, y Alejandro, de 39, perdieron la vida.

Temas

Más noticias

Nacional

México analiza aranceles a países sin tratado comercial, incluyendo China

La Jornada -
Emir Olivares y Alma E. Muñoz Ciudad de México. México analiza imponer aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial, entre ellos China,...
Internacional

Muere a los 91 años Giorgio Armani, pilar del diseño de moda

La Jornada -
Roma. El diseñador italiano Giorgio Armani, ícono de la moda y creador de un imperio en la industria del lujo, falleció a los 91...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:32

Están en manos de la FGE las denuncias por extorsión de los comerciantes del Centro Histórico: Chedraui

Patricia Méndez -
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga las denuncias por el delito de extorsión que comerciantes del Centro Histórico realizaron, aseguró el alcalde...

Autoridades tlaxcaltecas aún no entregan resultados genéticos de cuatro de los seis decapitados en Ixtacuixtla: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
Cuatro de los seis hombres decapitados en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla aún no han sido identificados, debido a que la Fiscalía...

No está confirmado que el empresario Efrén Ramírez haya sido asesinado con un arma de su propiedad: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó este jueves que no se puede afirmar que el fundador y dueño de Joyerías London,...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025